Pedagogisk resurs, Fredriksdalskolan
Lidköpings Kommun / Pedagogjobb / Lidköping Visa alla pedagogjobb i Lidköping
2026-06-16
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Fredriksdalsskolan är en skola med ca 330 elever. Fredriksdalskolan - möjligheternas skola. \nFör oss är skolan en viktig och meningsfull plats för både elever och personal. Vi jobbar för en skola som präglas av positiva möten, lustfyllda lärmiljöer, gemenskap och delaktighet. Vi förstärker det positiva och utgår från det som fungerar.\nVi stimulerar och motiverar alla elever att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse och att känna framtidstro. Digitala och formativa lärprocesser är en självklar del i att stödja varje elevs lärande.
Om jobbet
En del av Fredriksdalskolan är den anpassade grundskola med ca 15 elever. I den anpassade grundskolan arbetar 2 lärare och 4 pedagogiska resurser i huvudsak. Elever som går i den anpassade grundskolan på Fredriksdalskolan läser ämnen.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Du arbetar på individ- och gruppnivå med att stödja elevens lärprocess. Du samarbetar med lärare och arbetslag. Arbetet kräver stor flexibilitet och hög grad av samarbete med övrig personal
Vem är du?
Du har en utbildning som fritidsledare, barnskötare, undersköterska med inriktning funktionsnedsättning eller annan likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn eller vuxna med funktionsnedsättning, särskilt inom skola eller fritidshem.
Arbetet kräver stor flexibilitet, fysisk rörlighet och ett eget driv i att hitta anpassningar och metoder som möjliggör delaktighet och lärande. Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), speciallärare och undervisande lärare, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet.
Du är väl förtrogen med skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har förmåga att skapa inkluderande lärmiljöer och motivera elever genom varierade och interaktiva arbetssätt.
Du har god digital kompetens och kan använda digitala verktyg för att stödja lärande och kommunikation.
Vi söker dig som är kreativ, lösningsfokuserad och har ett stort engagemang för elevernas utveckling. Du tar ansvar för ditt arbete och vågar tänka nytt tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning 100%, uppehållstjänst. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
För tjänsten ligger månadslönen mellan 26 500 och 30 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Grundskola, BI Fredriksdalskolan Kontakt
Rektor
Patrik Tigerberg patrik.tigerberg@lidkoping.se 0510-770625 Jobbnummer
9966759