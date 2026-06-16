Beredskapshandläggare till Länsstyrelsen Skåne
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2026-06-16
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Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.
BeskrivningVi söker två beredskapshandläggare till enheten för försörjnings- och förmågeplanering. Arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare, med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Enheten är en av Länsstyrelsens beredskapsenheter med uppdrag inom krisberedskap och civilt försvar. Vi har uppdrag inom regional planering för civilt försvar, försörjningsberedskap och privat-offentlig samverkan samt analysverksamhet inom avdelningens ansvarsområden. Arbetet sker även externt med aktörer inom näringslivet, kommuner, Försvarsmakten, MCF och övriga beredskapsmyndigheter.
Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och i närområdet är totalförsvaret under stark utveckling. Länsstyrelsen, som högsta regionala totalförsvarsmyndighet, är en viktig roll i detta arbete. Nu finns en möjlighet att bidra i denna förändrings- och utvecklingsresa.
ArbetsuppgifterVi söker dig som vill bidra i arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Skåne. Rollerna är som generalister inom beredskap, men för en av er kommer delar av arbetsuppgifterna vara särskilt riktade mot arbete inom energiberedskap. En generalist är för oss någon som innehar en stor bredd inom området eller som är duktig på att snabbt tillgodogöra sig kunskap och förstå processer eller koncept och är snabb på att omsätta det i praktisk nytta för enhetens verksamhet. Båda rollerna omfattar en bredd av arbetsuppgifter inom ramen för enhetens och avdelningens arbete inom civil beredskap.
Som medarbetare kommer du också vara delaktig i att utveckla strategier och beredskapsplaner, svara på remisser inom ämnesområdet och arbetanätverksbyggande. Du kommer att process- och projektleda olika typer av arbeten, arbeta med samhällsviktig verksamhet. För dig som har en profil mot energiberedskap kommer arbetsuppgifter även att innefatta exempelvis planering av prioritering av el vid effektbrist (styrelsprocessen) och omfattande samarbete med länsstyrelsens Klimat- och energienhet. Du kan också bli delaktig i att vidareutveckla myndighetens krislednings- och krigssorganisation.
Verksamheten är i en föränderlig omvärld där nya uppdrag tillkommer samtidigt som lagstiftning och regelverk utvecklas. Det innebär att både uppdragets innehåll och omfattning kan förändras över tid, som ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar.
Du kommer ingå i krislednings- och krigsorganisationen som innebär att du i händelse av fredstida samhällsstörning eller krig kan behöva tjänstgöra på annan tid än ordinarie kontorstid. Det kan även bli aktuellt att som en tillikauppgift verka som TiB, vilket innebär schemalagd beredskap ca sju veckor per år. I samband med anställningen krigsplaceras du vid Länsstyrelsen. Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen eller annan utbildning vi bedömer likvärdig samt erfarenhet arbete inom krisberedskap och civilt försvar
erfarenhet av analys- eller utredningsarbete från offentlig förvaltning
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
vana att arbeta digitalt gärna med stöd av generativ AI och du goda kunskaper i Officepaketet
svenskt medborgarskap och B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom energiberedskap
arbete inom beredskapsmyndighet
arbete inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i offentlig förvaltning, kommunalt eller statligt bolag med närliggande uppdrag
projektledning eller av att leda processer
handläggning av ärenden med beaktande av offentlighet och sekretess,
samarbete/samverkan med olika aktörer i samhället.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad med förmåga att hantera mycket information och se samband i komplexa frågor. Du ska kunna hantera osäkerhet och en rörlig verksamhet, samtidigt som du kan samarbeta och skapa goda relationer med interna och externa kontakter. Rollen kräver också god förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar och att du kan prioritera effektivt och arbeta under tidspress.
SäkerhetsklassningLänsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
ÖvrigtVi ber dig söka anställningen genom länken i annonsen för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar och för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist/specialist [Rosanna Westberg Tahe, 010-224 16 21 som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter. Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Skåne Län
(org.nr 202100-2346), https://www.lansstyrelsen.se/
Södergatan 5 (visa karta
)
205 15 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Enheten För Försörjnings- Och Förmågeplanering Kontakt
Saga Hedstigen Sundblad saga.hedstigen.sundblad@lansstyrelsen.se 010-2241090 Jobbnummer
9966780