Servicetekniker inom Gas & Detektion
Friday Väst AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-06-16
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Vill du arbeta med avancerade säkerhetssystem, ha stor frihet i din vardag och utvecklas inom ett specialistområde med stark framtidstro? Nu söker vi flera servicetekniker inom Gas & Detektion till ett växande team i Skåne och Blekinge.
OM ROLLEN:
Som Servicetekniker inom Gas & Detektion arbetar du ute hos kunder med service, underhåll och felsökning av gas- och detektionssystem. Rollen innebär att du blir en viktig teknisk specialist som säkerställer att kundernas säkerhetssystem fungerar som de ska.
Du kommer främst att arbeta med:
Service och underhåll av gas- och detektionssystem
Felsökning och åtgärd av tekniska problem
Byte av filter och komponenter i aspirerande detektionssystem
Kontroll och verifiering av systemfunktioner
Rådgivning till kunder kring drift och funktion
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Inledningsvis ligger fokus på serviceuppdrag, men för rätt person finns goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare mot systemuppbyggnad, projektering och specialistroller inom området.
Du utgår med fördel från hemmet och planerar till stor del själv dina arbetsdagar. Kunduppdragen finns framför allt i området Båstad, Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Olofström och Karlskrona med omnejd. Företaget har även kontor runt om Skåne och Blekinge i bland annat Malmö, Helsingborg, Ystad, Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har erfarenhet från brand- och säkerhetsbranschen eller annan teknisk serviceverksamhet och som vill utvecklas inom Gas & Detektion.
Du kan exempelvis vara:
Servicetekniker inom brandlarm, säkerhet eller fastighetsteknik
Brandtekniker med erfarenhet av service och underhåll
Utbildad brandingenjör eller annan relevant teknisk utbildning
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har teknisk förståelse och intresse för säkerhetssystem
Kan utföra service och felsökning självständigt
Trivs med kundkontakt och att skapa långsiktiga relationer
Är lösningsorienterad och tycker om att lösa tekniska problem
Vill utvecklas inom gas-, detektions- och säkerhetssystem
Krav i rollen:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har kunskap om:
Aspirerande detektionssystem
Gassystem och tillhörande regelverk
Brandlarm eller andra säkerhetstekniska system
DÄRFÖR SKA DU SÖKA:
Här får du möjlighet att bli en del av ett företag som satsar långsiktigt på sina medarbetare. Du får stort eget ansvar, frihet att planera din vardag och möjlighet att utvecklas inom ett specialistområde där efterfrågan är hög.
Du erbjuds bland annat:
Stor frihet att planera och styra dina arbetsdagar
Möjlighet att utgå hemifrån
Gedigen introduktion och internutbildning
Långsiktiga utvecklingsmöjligheter inom Gas & Detektion
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och attraktiva personalförmåner
Här blir du en viktig del av arbetet med att skapa säkrare verksamheter och bidra till att skydda människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner varje dag.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Friday har endast hand om rekryteringsprocessen och du blir direktanställd på företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Malmö, Helsingborg, Ystad, Karlskrona
Kontaktperson: Daniel Andersson (daniel.andersson@friday.se
)
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Gata 1 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday AB Kontakt
Senior Consultant Manager
Daniel Andersson daniel.andersson@friday.se +46761718286 Jobbnummer
9966755