Personlig Tränare till Nordic Wellness Skinnskatteberg/Fagersta

Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Fagersta
2026-06-16


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Bli Personlig Tränare på Nordic Wellness i Skinnskatteberg/Fagersta
Är du en inspirerande träningsprofil med passion för att hjälpa andra att nå sina mål? Då vill vi ha med dig i vårt team!
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal – och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030
Vi är i ständig utveckling och söker nu fler drivna, resultatorienterade och engagerade personliga tränare som vill vara med och sprida träningsglädje på våra klubbar i Skinnskatteberg/Fagersta med omnejd.
Rollen som Personlig Tränare hos oss
Som PT hos Nordic Wellness är du mycket mer än en coach – du är en förebild, inspiratör och entreprenör. Du skräddarsyr träning efter individen och är med och skapar träningsglädje för både nybörjare och elitmotionärer. Ditt mål? Att hjälpa våra medlemmar att nå sina mål – och få dem att längta till nästa pass.
Du ansvarar för att:

Sälja in och marknadsföra dina tjänster

Bygga långsiktiga kundrelationer

Planera och genomföra kvalitativa PT-pass

Hålla ordning och bidra till att skapa en positiv träningsmiljö

Föra journaler och dokumentation med omsorg och noggrannhet

Du är även en viktig del av klubbens helhet – du stöttar teamet, bidrar till en härlig stämning och ger det lilla extra i vardagen.
Vi söker dig som:

Är licensierad personlig tränare från ett godkänt utbildningsföretag

Är självgående, ansvarstagande och målmedveten

Brinner för träning, hälsa och försäljning

Har förmågan att skapa starka relationer med både kunder och kollegor

Har dokumenterad kunskap inom kost & hälsa (meriterande)

Trivs med att jobba i ett högt tempo – både dag, kväll och helg

Du har ett naturligt driv att sätta mål – och älskar känslan av att överträffa dem. Det är din energi, din närvaro och ditt engagemang som får medlemmarna att välja just dig.
Vad vi erbjuder

Ett företag i stark tillväxt med höga ambitioner

En rolig och inspirerande arbetsmiljö

Introduktion och stöttning inom försäljning och medlemskontakt

Kollegor som brinner för träning och hälsa

Möjligheter att utvecklas – både som tränare och inom företaget

📎 Kom ihåg att bifoga ditt certifikat/licens i ansökan.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Flexibel – från några timmar i veckan till heltid
Placeringsort: Nordic Wellness-klubbar i Skinnskatteberg/Fagersta med omnejd
Sök idag – vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922999-2056248".

Arbetsgivare
Sportlife M W AB (org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Idrottsvägen 1 (visa karta)
739 31  SKINNSKATTEBERG

Arbetsplats
Nordic Wellness

Jobbnummer
9966750

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