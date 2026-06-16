Personlig Tränare till Nordic Wellness Skinnskatteberg/Fagersta
Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Fagersta Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Fagersta
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Bli Personlig Tränare på Nordic Wellness i Skinnskatteberg/Fagersta
Är du en inspirerande träningsprofil med passion för att hjälpa andra att nå sina mål? Då vill vi ha med dig i vårt team!
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal – och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030
Vi är i ständig utveckling och söker nu fler drivna, resultatorienterade och engagerade personliga tränare som vill vara med och sprida träningsglädje på våra klubbar i Skinnskatteberg/Fagersta med omnejd.
Rollen som Personlig Tränare hos oss
Som PT hos Nordic Wellness är du mycket mer än en coach – du är en förebild, inspiratör och entreprenör. Du skräddarsyr träning efter individen och är med och skapar träningsglädje för både nybörjare och elitmotionärer. Ditt mål? Att hjälpa våra medlemmar att nå sina mål – och få dem att längta till nästa pass.
Du ansvarar för att:
Sälja in och marknadsföra dina tjänster
Bygga långsiktiga kundrelationer
Planera och genomföra kvalitativa PT-pass
Hålla ordning och bidra till att skapa en positiv träningsmiljö
Föra journaler och dokumentation med omsorg och noggrannhet
Du är även en viktig del av klubbens helhet – du stöttar teamet, bidrar till en härlig stämning och ger det lilla extra i vardagen.
Vi söker dig som:
Är licensierad personlig tränare från ett godkänt utbildningsföretag
Är självgående, ansvarstagande och målmedveten
Brinner för träning, hälsa och försäljning
Har förmågan att skapa starka relationer med både kunder och kollegor
Har dokumenterad kunskap inom kost & hälsa (meriterande)
Trivs med att jobba i ett högt tempo – både dag, kväll och helg
Du har ett naturligt driv att sätta mål – och älskar känslan av att överträffa dem. Det är din energi, din närvaro och ditt engagemang som får medlemmarna att välja just dig.
Vad vi erbjuder
Ett företag i stark tillväxt med höga ambitioner
En rolig och inspirerande arbetsmiljö
Introduktion och stöttning inom försäljning och medlemskontakt
Kollegor som brinner för träning och hälsa
Möjligheter att utvecklas – både som tränare och inom företaget
📎 Kom ihåg att bifoga ditt certifikat/licens i ansökan.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Flexibel – från några timmar i veckan till heltid
Placeringsort: Nordic Wellness-klubbar i Skinnskatteberg/Fagersta med omnejd
Sök idag – vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922999-2056248". Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Idrottsvägen 1 (visa karta
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739 31 SKINNSKATTEBERG Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
9966750