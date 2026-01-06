Studentinformatör till Vision i Stockholm
2026-01-06
Studerar du och är på jakt efter ett roligt och utvecklande extrajobb med stor möjlighet att påverka dina arbetstider och ditt eget arbete? Då är arbetet som studentinformatör hos Vision något för dig!
OM TJÄNSTEN
Som studentinformatör arbetar du tillsammans med ditt team och hjälper Vision att växa som fackförbund genom att rekrytera nya studentmedlemmar på ditt lärosäte. Arbetsuppgifterna består främst av att ha informationsbord, hålla i klassrumspresentationer samt delta på mässor och arbetsmarknadsdagar. Du arbetar även med marknadsföring och har koll på vad som händer på just ditt lärosäte. I din roll ingår även att ge information och stöd åt våra befintliga studentmedlemmar. Du och ditt team driver den lokala verksamheten och medlemstillväxten samt får stöd och coachning av verksamhetsledare eller sektionsledare.
Du erbjuds:
• Ett utmanande, flexibelt och roligt extrajobb.
• Frihet att till stor del själv lägga upp din arbetstid och utveckla tjänsten inom ramarna för uppdraget.
• Fast timlön och möjlighet till löneökning terminsvis.
• Erfarenhet och utbildning i kommunikation, försäljning och marknadsföring.
• Friskvårdsbidrag, ob-tillägg, restidsersättning, kick-offs.
• Introduktion i och kunskap om den fackliga världen.
• En merit för ditt framtida arbetsliv!
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på Stockholms universitet eller Södertörns högskola.
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av service och/eller försäljning.
• Har minst 1 år kvar av din studietid.
• Har varit eller är engagerad i studentlivet på ditt lärosäte.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetar bra i team.
• Social, utåtriktad och kreativ.
• Resultatdriven och gillar att arbeta mot mål.
• Ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad.
Övrigt: Tjänsten är en visstidsanställning terminsvis om cirka 30 timmar/månad. Ingångslönen är 140 kr/timme exklusive semesterersättning med möjlighet till löneökning terminsvis. Vi utgår från att du delar fackföreningsrörelsens värderingar men du behöver inte ha några förkunskaper om Vision eller facket - det får du av dem. Starten inleds med en tvådagarsutbildning den 14-15 januari 2026 på Visions kansli i Stockholm.
Vår rekryteringsprocess
Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Detta är en direktrekrytering till Vision där en första ansökan kommer att hanteras av Academic Work. Därefter kommer all kommunikation och intervjuer ske via Vision. Specifika frågor gällande tjänsten hänvisas till Dinara Garipova på melj: dinara.garipova@vision.se
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund med cirka 200 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. De är ett av de hundra karriärföretag som anses ha de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115487". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9670023