Studenter till lagerarbete i Järfälla/Arlanda!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-12-03
Är du studerande och letar efter ett deltidsjobb? Vi letar just nu efter ett par pigga studenter till ett uppdrag i Järfälla och Arlanda. Start omgående och arbetet kommer pågå fram till jul med möjlighet till förlängning!
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du få arbeta med paketsortering på en postterminal. En perfekt möjlighet för dig som gillar att ha ett fysiskt jobb och vill få in lite extra pengar till julen.
Arbetet sker antingen mellan 01.30-09.15, 07.30-10.30 alternativt 16.30-21.30.
För denna roll kommer du behöva uppvisa belastningsregister.
VI SÖKER DIG SOM
• Kommunicerar obehindrat på svenska
• Är studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är tillgänglig att arbeta minst 4 pass under vardagar fram till jul
• Har erfarenhet av något fysiskt arbete sedan tidigare, exempelvis från lager eller likvärdigt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
