Studenter, se hit!

2025-09-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Är du student och vill ha ett praktiskt extrajobb vid sidan av studierna? Vi söker kontinuerligt efter ambitiösa studenter med intresse för produktion och öppnar nu upp för nya spontanansökningar för kommande behov under 2025. Vi kommer löpande stämma av ansökningar med våra kunders behov och kommer återkoppla till dig om vi hittar ett passande uppdrag som matchar dina erfarenheter och önskemål. Observera att detta är för uppdrag inom Mälardalen!
OM TJÄNSTEN
Hur gör jag för att skicka en spontan ansökan?
Klicka på Ansök för att komma till ansökningsformuläret, därefter skapar du ett konto för att sedan fylla i din profil med information från ditt CV. Där har du även möjlighet att bifoga fler valfria filer och dokument. Du kan när som helst uppdatera din spontanansökan genom att logga in i din profil. Våra kunder efterfrågar varierande erfarenhet och specialisering, därav är det av stor vikt att du är tydlig kring dina tidigare erfarenheter, kompetenser och ambitioner i ditt CV och eventuellt telefon avstämning.
Du erbjuds
Som konsult hos oss på Academic work får du möjlighet att bygga på din kompetens, knyta nya kontakter och skaffa värdefull erfarenhet vid sidan av studierna. Med flexibla arbetstider ges du möjligheten att kombinera jobb med studier får du möjligheten att ta det första steget mot en växande karriär. Här kan du läsa mer om vårt konsulterbjudande.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
• Har en avklarad gymnasieexamen
• Tar examen tidigast sommaren 2026
• Finns tillgänglig för jobb i Mälardalen!
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom produktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
