Studentambassadör - extrajobb
2025-08-18
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Unga människor som är intresserade av att plugga vidare är en av de viktigaste målgrupperna för ett universitet. För att kommunicera med presumtiva studenter använder vi studentambassadörer, alltså redan befintliga studenter som på olika sätt representerar universitetet och berättar om utbildningar och studentliv i Göteborg.
Är du student vid Göteborgs universitet och vill ha ett utvecklande och roligt extrajobb? Vi söker nu 40 studentambassadörer för deltidsarbete på timmar vid sidan av studierna. Välkommen med din ansökan!
Placeringen är på Kommunikationsenheten som är en del av universitetets centrala förvaltning. Här arbetar vi med kommunikation inom många olika områden: internkommunikation, forskningskommunikation, digitala kanaler, studentrekrytering med mera.
Flera olika arbetsuppgifter kan ingå i uppdraget som studentambassadör. Skriv gärna i din ansökan vilka uppgifter du är mest intresserad av. Vi behöver också veta vilken utbildning och vilken termin du studerar. Du behöver kunna delta i en obligatorisk utbildning för alla studentambassadörer som äger rum den 8 oktober kl. 16.30-18.00 i universitetets lokaler.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som kan ingå:
• Läxhjälp: hjälpa högstadie- och gymnasieungdomar med sina läxor
• Delta på utbildningsmässor, workshops och studentevent
• Klassbesök: berätta för gymnasieklasser om hur det är att plugga på universitetet
• Skugga en student: ta med en intresserad presumtiv student under ett par timmar av ditt studieliv
• Delta under informationsmöten om utbytesstudier och utlandspraktik
• Fotografering, filmproduktion - vi använder alltid riktiga studenter som "modeller" för foto och film
• Skapa innehåll för sociala medier om studentlivet
• Representera Göteborgs universitet i det europeiska nätverket EUTOPIA, nätverka, anordna event och workshops mm
Kvalifikationer
• Krav på att du är student på heltid vid Göteborgs universitet och har läst minst en termin
• Krav på goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
• Krav på goda kunskaper i engelska och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av utlandsstudier/utlandspraktik
• Meriterande att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter
• Meriterande med erfarenhet av administrativt arbete
För att lyckas i rollen behöver du ha servicekänsla och tycka om att jobba med människor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, drivkraft och ansvarskänsla. Du behöver ha ett prestigelöst förhållningssätt och med entusiasm ta dig an de olika delarna av arbetet.
Anställning
Anställningen är en intermittent/vid-behovs-anställning, där du får lön för de timmar du har arbetat. Arbetstimmarna är ojämnt fördelade med mer intensiva perioder i samband med de större mässorna i november och december, februari och mars.
Anställningsperioden gäller från 1 oktober 2025 till och med 30 september 2026 med placering på Kommunikationsenheten i Göteborg.
Timlön 150 kr
Universitetet främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid rekrytering.
Din titel (tjänstebenämning) kommer att vara assistent.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Maria Eriksson, sektionschef, tel nr 031-786 5707, maria.eriksson@gu.se
eller Sandra Johansson, kommunikatör, tel nr 0709-44 0952, sandra.johansson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev
• Studentintyg och intyg om avklarade studier om minst en termin
• Övriga ansökningshandlingar av relevans för tjänsten
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-08
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
