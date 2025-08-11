Student sökes till extrajobb som receptionist
2025-08-11
Dina arbetsuppgifter
Tycker du om att möta människor i en varierande roll, har ett högt servicetänk och trivs bra med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegorna? Är du dessutom flexibel och initiativtagande? Då har vi ett uppdrag till dig!
Vi på Randstad söker just nu nya medarbetare till en av våra kunder i Lund. Här kommer du att stötta upp i deras reception och hjälpa till att ta hand om besökare och intern personal.
Vi söker dig som har ett högt servicetänk och som brinner för mötet med människor. För att trivas i denna roll tror vi att du är en person som är lyhörd och välkomnande. Vidare är du en positiv och glad medarbetare som sprider energi till personer i din omgivning. Du är en person som trivs med att dagarna inte ser likadana ut och har lätt för att prioritera när förutsättningarna ändras.
Då detta är en timanställning behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% för att vara aktuell för tjänsten, exempelvis om du studerar, är pensionär eller har en annan tjänst på minst 50%. Förtydliga gärna i din ansökan vilken annan huvudsaklig sysselsättning du innehar.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval sker löpande.
Ansvarsområden
Möta och erbjuda service till besökare.
Besvara inkommande samtal i växeln.
Post- och budhantering.
Ha ett öga på kontorets öppna ytor, fruktkorgar, kaffe- och kopieringsmaskiner.
Möbleringar inför konferenser.
Göra utskrifter och enklare beställningar.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är service minded och trivs med att hjälpa andra. Du behöver ha minst gymnasieexamen och en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% (studier, annat arbete, pensionär eller liknande).
Du behöver ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift, du behöver även ha goda datorkunskaper.
Om du har erfarenhet av att arbeta i reception är det starkt meriterande, och även om du har ett flexibelt schema i dina studier.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
