Student sökes för rollen som ekonomiassistent!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Studerar du ekonomi och letar efter det perfekta extrajobbet att kombinera med dina studier? Jernhusen söker en driven ekonomiassistent som kan bidra med stöttning till ekonomiteamet. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Ekonomiassistent hos Jernhusen kommer ditt främsta fokus att vara på leverantörsreskontra. Du kommer spela en central roll i att hantera inkommande fakturor, ha löpande kontakt med leverantörer och kollegor på interna avdelningar. Du kommer även att bidra till att deras ekonomiprocesser flyter på smidigt och effektivt. Här får du möjlighet att arbeta i nära samarbete med både ditt team och andra delar av organisationen. Arbetet är beräknat till cirka fyra halvdagar i veckan, helst under förmiddagar. Vi ser gärna att du arbetar minst 50 % på plats i Jernhusets lokaler på Stockholms Centralstation. Resterande tid finns möjlighet att arbeta hemifrån, vilket ger dig flexibilitet att planera din vecka på ett sätt som passar dig. Du kommer även att behöva arbeta under lov eller annan ledighet för att täcka upp för ordinarie personal.
Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen. Att arbeta på Jernhusen innebär att aktivt jobba för att fler väljer hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en flexibel och utvecklande roll i ett stöttande team där din personliga utveckling står i fokus. Du får möjlighet att växa med oss och anpassa arbetstiderna efter dina studier, inklusive chans att jobba mer under lov.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och administrera leverantörsfakturor samt att vara en viktig kontaktyta för både interna och externa parter. Arbetsuppgifterna innebär:
• Ankomstregistrera leverantörsfakturor.
• Kontakta leverantörer angående påminnelser och inkasso via mejl och telefon.
• Skanna och registrera inkommande fakturor.
• Ha kontakt med övriga organisationen vid fakturafrågor.
• Vidarefakturering av leverantörsfakturor, bevaka att rätt uppgifter konteras.
• Delta aktivt i teammöten för att bidra till gemensam utveckling.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på eftergymnasialnivå med minst två år kvar på dina studier.
• Besitter goda datorkunskaper.
• Har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Har möjlighet att arbeta fyra halvdagar i veckan samt under lov och andra ledigheter.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar och har ett starkt driv att leverera med kvalitet. Du är pålitlig och noggrann, och tänker igenom dina beslut med omsorg för att uppnå bästa möjliga resultat. Du arbetar självständigt och har förmågan att ta egna initiativ - du ser vad som behöver göras och agerar proaktivt, utan att vänta på instruktioner. Med din struktur och ditt engagemang bidrar du till att skapa ett effektivt och välfungerande arbetsflöde.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du läsa mer om Jernhusen? då hittar du informationen här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114556". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9513424