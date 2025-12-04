Student sökes för IT support i Eslöv!
Är du den pålitliga personen som alltid ställer upp för dina kollegor? Är du duktig på att nätverka och älskar att grotta ner dig i olika IT problem? Missa då inte chansen att söka in som IT support till Dustin!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du jobba för Dustins räkning ute hos kunden i Eslöv två dagar i veckan, fyra timmar åt gången. Denna roll syftar till att förstärka befintliga serviceteam med dedikerad on-site support i Eslöv. Du kommer att vara den lokala kontakten för användare och samarbeta nära med Service Desk och nätverksavdelningen för att säkerställa smidig drift. Du förväntas ta dig ann olika problem, och till stöd kommer du ha en gedigen dokumentation och en service desk i ryggen!
För den här rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är positiv och hjälpsam, med ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo, hantera flera uppgifter samtidigt och hittar energi i att lösa utmanande situationer.
• Felsökning av olika system så som Microsoft paketet och Teams
• Hjälpa till med hårdvara och utrustning så som installationer och omkoppling
• Noggrant dokumentera förändringar och ärenden
Du erbjuds
• Ta del av varierande arbetsuppgifter, där du ständigt att utvecklas och lär dig mer
• Du kommer att få möjlighet att arbeta med olika teknologier och system och därmed kommer du att utvecklas professionellt.
• En personlig konsultchef som kommer följa din utveckling längs med resan. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Fasta arbetstider tisdagar och torsdagar 8:00-12:00.
• Ge on-site support och utföra hands-on arbete.
• Ta emot ärenden via ärendehanteringssystem, telefon och e-post.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar minst 50% och har minst 1.5 år kvar av dina eftergymnasiala studier. Observera att du ej kommer vara aktuell för tjänsten om du ej studerar.
• Erfarenhet av on-site IT-support
• Är obehindrad i såväl svenska som engelska i tal och skrift
• Har grundläggande teknisk bakgrund
• Har kunskap om Microsoft 365 och Windows
Det är meriterande om du har
• Jobbat inom Service och/eller IT support sen tidigare
• Jobbat med ärendehantering system sen tidigare
• Studerar en IT-relaterad utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Dustin är en komplett IT-partner som erbjuder hårdvara, mjukvara, tjänster och finansieringslösningar för främst små och medelstora företag. De guidar kunder genom hela processen från behovsanalys till leverans och support. Med lång erfarenhet och strategiska förvärv har de byggt bred IT-kompetens och erbjuder lösningar som SaaS, drift och mobilitet. Varaktighet, arbetstid, etc.
