Student för extrajobb inom revision under bokslut
Riksrevisionen / Ekonomijobb / Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksrevisionen i Stockholm
, Uppsala
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på jobbet som revisor och samtidigt få en inblick i flera spännande statliga verksamheter? Riksrevisionen söker dig som studerar ekonomi eller offentlig förvaltning på universitet eller högskola och som vill skaffa dig erfarenhet inom revisionsyrket. Det här är en unik möjlighet för dig att starta din yrkesbana och förena dina teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet. Ansök till extrajobbet som revisor idag!
Vad innebär tjänsten?
Under cirka två månader i början av 2026 kommer du att stötta revisorer under bokslutsperioden. Du kommer arbeta hos oss när vi genomför slutgranskning av våra statliga myndigheter och ingår då i flera team, ett för varje myndighet du är med och granskar. Här kommer du arbeta både självständigt och tillsammans med andra revisorer. Under anställningstiden kommer du utöver din närmaste chef, även ha en handledare som stöd i ditt dagliga arbete.
Ditt huvudsakliga arbetsuppgifter är att
• granska poster med låg risk och stämma av innehållet i de statliga myndigheternas årsredovisningar för att bedöma om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild av verksamheten och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter
• få insyn i hur revisionsarbete fungerar i praktiken och vara med att genomföra granskning som är av betydelse för den slutgiltiga revisionsberättelsen. Arbetet utförs enligt god revisionssed och i enlighet med standarder som har sin utgångspunkt i ISA, International Standards on Auditing.
Vem är du?
Vi söker dig som pågående studerar en akademisk utbildning inom ekonomi eller offentlig förvaltning. En inriktning mot redovisning och revision är meriterande. Du behöver kunna kombinera arbetet med dina studier.
Det är även meriterande om du har erfarenhet eller kunskap om Riksrevisionens arbete eller har annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant.
Eftersom vi arbetar i team är god samarbetsförmåga en viktig egenskap. För att trivas i rollen behöver du kunna vara flexibel, självgående och ha en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Det är också viktigt du kan ta in och analysera information och att du formulerar dig väl i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 26 januari till och med 13 mars 2026. Omfattningen är uppskattningsvis 30 timmar per vecka under perioden. Arbetstiden kan variera och bestäms i samråd med din chef.
Tjänsten är placerad i Stockholm vid Riksrevisionens kontor på Sankt Eriksgatan 117 eller vid Riksrevisionens kontorshub i Jönköping. Arbetet utför på plats vid våra lokaler, men det finns möjlighet utifrån vad verksamheten tillåter att arbeta på distans under viss del av arbetstiden.
Du kommer den 13 januari och halva dagen den 14 januari att gå introduktionsutbildningar där vi introducerar dig i dina arbetsuppgifter och myndighetens uppdrag. Utbildningar sker på plats vid Riksrevisionens kontor i Stockholm.
Ansök senast 18 november
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna, motivera ditt intresse för tjänsten samt bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 18 november. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester som en del i vår helhetsbedömning av din ansökan. Läs mer om vår rekryteringsprocess på riksrevisionen.se/ansok.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta en av våra enhetschefer på avdelningen för årlig revision eller våra fackliga representanter.
• Maria Arvidsson, enhetschef årlig revision, 08-5171 4122
• Paulina Söderström, Saco-S/Riksrevisionen, 036-299 4504
• Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 40 83
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se
