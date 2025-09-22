Student Assistant
About this vacancy
Arbetsuppgifter: Som elevassistent arbetar du för att ge stöd till två elever i och utanför klassrummet. Eleverna behöver stöd i både lärande och social utveckling. Du stöttar upp lektioner och raster samt övrigt förekommande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du bidrar till att skapa en trygg miljö och att du samarbetar med övrig personal. Att du tycker om att arbeta i team och har god samarbets- och kommunikationsförmåga ser vi som en självklarhet!
Om dig
• Vi söker dig som:
• har erfarenhet från arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• har erfarenhet från arbete med personer med olika typer av funktionsvariationer.
• är trygg, framåt, positiv och flexibel,
• är engagerad och målmedveten,
• är driven, kreativ och har lätt för att samarbeta,
• är intresserad av att arbeta i en pedagogisk miljö
• har goda kunskaper i svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
