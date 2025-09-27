Student Assistant
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Södertälje Visa alla barnskötarjobb i Södertälje
2025-09-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Södertälje
, Ekerö
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/student-assistant-59.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Vi söker nu en elevassistent till lågstadiet för elever i behov av särskilt stöd för läsåret 25/26 . Dessa elever har omfattande behov av särkilt stöd. Arbetsuppgifter Som elevassistent hos oss kommer du att arbeta nära våra elever och pedagoger för att ge individuellt anpassat stöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära att du stöttar eleven i deras lärande enskilt, utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Du kommer också att hjälpa till med sociala situationer, samt assistera vid praktiska moment och aktiviteter under skoldagen. Ett nära samarbete med lärare och annan personal är centralt för att säkerställa en helhetssyn kring elevernas utveckling och välmående. Ditt arbete är avgörande för att bidra till en trygg och strukturerad skolmiljö. Du ska vara en trygg vuxen för elever, ett stöd i undervisningen och samarbeta kring det individuella stödet. Du förväntas planera och delta i rastverksamheten för eleverna. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller har tidigare erfarenheter som kan bedömas som likvärdig. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med elever med en NPF-diagnos gärna från skolverksamhet eller liknande. Du är van vid att stötta enskilda elever med särskilda behov. Du är engagerad och har eleverna i fokus. Du har en hög arbetsmoral och följer våra gemensamma rutiner och beslut. Du agerar snabbt och omprioriterar vid behov i samråd med dina kollegor. Du vågar ta eget initiativ och är en lagspelare som har lätt att samarbeta med andra personer. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan underhålla dem på ett professionellt sätt i din yrkesroll. Framför allt söker vi en ny kollega som visar glädje i att jobba med barn och som aktivt väljer det här uppdraget. Självklart har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9529671