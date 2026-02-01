Strukturerad administratör till LifeWise
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö
LifeWise söker nu en strukturerad och självgående administratör på deltid till en bred och varierad roll med inriktning på ekonomi, fakturering och administration. Rollen innebär ett nära samarbete med chefer, konsulter och kunder och har en central funktion i den dagliga verksamheten. Som administratör hos oss stöttar du främst verksamhetsområdet Lifewise där vi erbjuder konsulttjänster. Samtidigt så arbetar du nära administratören för vårt andra affärsområde Wise Living, inom vilket vi fokuserar på psykologisk behandling och terapier.
Vi är ett litet bolag med korta beslutsvägar och ett prestigelöst arbetssätt. Frihet under ansvar är en självklarhet hos oss och vi värdesätter medarbetare som vill bidra till utveckling, kvalitet och ett gott samarbete. I rollen stöttar du upp där det behövs - från praktiska vardagsuppgifter till mer kvalificerade administrativa och strategiska underlag.
Arbetsuppgifter
Löpande kund- och konsultfakturering samt hantering av kundreskontra
Administration av kunder, uppdrag, projekt och avtal i vårt affärssystem Visma (Severa/Net)
Underlag till bokföring, löner och ersättningar
Utskick, återkopplingar och administrativt till anställda/konsulter vid uppdrag och interna aktiviteter
Sammanställning av statistik, rapporter och beslutsunderlag åt ledningen
Kontakt med kunder och medarbetare i administrativa frågor
Medverkan i utveckling och förbättring av administrativa rutiner
Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ekonomi, fakturering och administration
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har lätt för att lära och snabbt förstår vad som behöver göras och kommer med förslag på lösningar
Är prestigelös och trivs i en bred roll i ett mindre bolag
Tar initiativ och vill bidra till utveckling, kvalitet och förbättrade arbetssättPubliceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Flytande i svenska
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av ekonomi, fakturering och administration
Meriterande
Erfarenhet av affärssystemet Visma (t.ex. Visma Net, Severa/PM)
Vidareutbildning inom ekonomi eller administration
Intresse och kunskap om att implementera ny teknik såsom AI som verksamhetsstöd
Goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av arbete inom vårdsektor eller konsultbolag
Vad vi erbjuder
En central roll i ett engagerat och professionellt sammanhang
Kollektivavtal
Ett generöst friskvårdsbidrag Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på deltid; 60 %. Vi ser helst att denna tjänst är lokaliserad på vårt kontor i Malmö men för rätt person kan vi vara flexibla och erbjuda placering i Lund. Omfattningen av tjänsten kan komma att justeras längre fram enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Urval
I urvalet till tjänsten kommer vi bland annat att använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi gör detta för att säkerställa att den vi anställer kommer trivas hos oss och matcha med arbetsuppgifterna. Genom att använda objektiva metoder såsom tester och case i urvalet så vill vi även försöka motverka diskriminering i urvalsprocessen.
Vid frågor, kontakta rekryterande chef; VD Karin Andrén på LifeWise (karin.andren@lifewise.se
).
Om LifeWise
LifeWise erbjuder psykologtjänster inom ledarskap, grupp och organisation samt till privatpersoner. Vi har kontor i Lund, Malmö och Helsingborg och har två verksamhetsområden; Wise Living där vi erbjuder psykologisk behandling och LifeWise där vi erbjuder konsulttjänster inom psykologi till företag och organisationer. Vi är i en tillväxtfas och behöver därför stärka upp på den administrativa sidan.
Vi är ett av fem bolag inom affärsområdet Prima Arbetsliv och ingår i Prima Vård-koncernen, där huvudägaren är stiftelsen Nordstjernan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
Carlsgatan 6 (visa karta
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Prima Vård Kontakt
VD
Karin Andrén karin.andren@lifewise.se Jobbnummer
