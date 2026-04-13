Structural Design Engineer till SeaPattern!
A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-04-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och nyfiken person med ett starkt intresse för avancerade beräkningar, hållfasthet och material? Vill du jobba med banbrytande teknik i en miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka framtidens energilösningar?
Nu söker vi en Structural Design Engineer till SeaPattern - ett innovativt bolag i teknikens absoluta framkant. Ta chansen att vara med på resan i ett bolag som är påväg att bli riktigt stort i raketfart!
OM SEAPATTERN
SeaPattern utvecklar nästa generations vattenkraft genom modulära, flytande turbiner som ökar energiproduktionen i befintliga vattenflöden utan att kräva ny infrastruktur eller påverka miljön negativt. Här kombineras teknisk spets med en tydlig ambition att bidra till en mer hållbar energiförsörjning globalt.
På kontoret i Linköping möts du av ett engagerat och drivet team med hög kompetens och stark innovationskraft. Kulturen präglas av samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt driv att utveckla smarta lösningar på komplexa tekniska utmaningar. Varmt välkommen till ett bolag att trivas och utvecklas på!
OM ROLLEN
Som Structural Design Engineer får du en central roll i att säkerställa att SeaPatterns turbinsystem uppfyller krav på hållfasthet, livslängd och prestanda med ett tydligt fokus på strukturanalyser, simulering och beräkningsdrivna designbeslut. Du arbetar med analyser och simuleringar som ligger till grund för viktiga designbeslut och materialval. Du kommer också ha en central roll i organisationen och samarbeta med såväl kollegor som kunder och leverantörer. Här blir du inte bara del av ett spännande bolag, du får personligen vara med och göra verklig skillnad varje dag. Du kommer bland annat att arbeta med att:
Genomföra strukturanalyser för att säkerställa att konstruktioner klarar påfrestningar från exempelvis vågor, vind och långvarig belastning
Delta i val av material med fokus på prestanda i marina miljöer
Verifiera konstruktioner genom både numeriska analyser och fysiska tester
Ta fram och vidareutveckla testmetoder för att utvärdera komponenters långsiktiga hållbarhet
Samarbeta tätt med konstruktörer och övriga funktioner för att optimera systemdesign
Ha dialog med kunder, leverantörer och externa partners i tekniska frågor
VEM ÄR DU?
Till rollen som Structural Design Engineer söker vi dig som drivs av att analysera, förstå och förbättra tekniska lösningar. Du trivs i en miljö där du får kombinera teori med praktisk tillämpning och där du bidrar med insikter som påverkar hela produktutvecklingen. Som person är du noggrann, strukturerad och har ett analytiskt förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Att ta fullt ägandeskap för ditt arbete och bidra till bolagets utveckling ser du som en självklarhet.
För att passa i rollen tror vi även att du har:
Civilingenjörs- eller kandidatexamen inom maskinteknik, konstruktion eller liknande
Minst fem års erfarenhet inom beräkning, hållfasthetsanalys eller materialteknik
Goda kunskaper inom finita elementmetoder (t.ex. ANSYS, Abaqus eller liknande)
Erfarenhet av strukturanalyser och materialval för krävande miljöer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du även har erfarenhet av att jobba med marina system, offshore eller förnybar energiteknik.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och utveckla framtidens energilösningar? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Upplägg: Anställning direkt hos SeaPattern. Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Du är varmt välkommen att kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
vid frågor kring tjänsten eller processen. Placering: På SeaPatterns kontor på Repslagaregatan 19 i centrala Linköping. Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7556394-1943135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Stora Torget 3 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9851297