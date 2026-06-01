BB-gyn/Förlossningen söker barnmorskor
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vår verksamhet
Förlossningen söker barnmorskor till en verksamhet där samarbete, utveckling och patientsäker vård står i fokus. Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan våra olika enheter och vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla både vår verksamhet och våra arbetssätt. På förlossningen i Skövde arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare tillsammans i patientnära team för att ge trygg, professionell och individanpassad vård.
Det finns möjlighet till rotation mellan förlossningen och BB/gynekologiavdelningen, vilket ger ett varierat arbete och möjlighet till bred kompetensutveckling inom kvinnosjukvård och vård kring det nyfödda barnet.
Hos oss möter du en verksamhet med bred kompetens och ett varierat uppdrag. Förlossningen hanterar förlossningar och alla typer av graviditets- och förlossningskomplikationer. Vi tar emot barn födda från och med graviditetsvecka 30 och erbjuder medicinsk vård med hög säkerhet, samtidigt som vi värnar om ett personcentrerat arbetssätt och en individuellt anpassad omvårdnad för varje familj. Som barnmorska hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö där du är en viktig del i vårdkedjan före, under och efter förlossningen.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Erfarenhet av arbete inom förlossning och/eller BB är meriterande. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i att arbeta självständigt och trivs i en dynamisk miljö där tempot stundtals kan vara högt. Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt, ett positivt bemötande och stor personlig lämplighet.Övrig information
Vi arbetar dygnets alla timmar. Vi kontrollerar alltid misstanke- och belastningsregistret innan anställning, utdraget beställs av arbetsgivaren. Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 1, BB/Förlossningen Kontakt
Enhetschef
Sara Khalaf 0500-431000 Jobbnummer
9939015