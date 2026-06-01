Extrapersonal på Södermalm
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fri Assistans Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Hej!
Vi söker en person som vill ha extrajobb som personlig assistent till en av våra kunder som bor på Södermalm i Stockholm. Vår kund är en aktiv kvinna i 75-års åldern med många intressen som exempelvis matlagning, film, musik, djur, att vistas utomhus, umgås med familj och vänner m.m.
Efter en stroke är hon svag i ena sidan av kroppen och behöver hjälp med en del praktiska syslor i och utanför hemmet. Hon har också afasi vilket innebär att hon kommunicerar med ett begränsat antal ord men förstår allt och kan förmedla sig genom att svara på frågor med ja och nej.
Arbetstiden är på vardagar 11-19 och på helgerna 10-20. Vi söker dig som kan hjälpa till när ordinarie personal blir sjuka eller önskar ledigt. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av arbetet utan får lära känna henne och hennes rutiner vid introduktion som hålls vid två tillfällen innan. Det krävs inte heller någon utbidlning inom vård/omsorg eller liknande.
Vi ser gärna att du är en man eller kvinna på 45+.
Det viktigaste är att du är en person som är lugn, positiv, har tålamod och vill lära dig nya saker.
Du behöver också kunna kommunicera på svenska utan hinder.
Välkommen med din ansökan!
Ange referens "Södermalm 2506"
Fri Assistans är ett företag som bedriver personlig assistans i Stockholms län. Vårt arbete präglas av en strävan efter att både uppdragsgivare och anställda ska trivas lika bra hos oss och därför har vi vi har tät kontakt med våra kunder och assistenter och anpassar arbetet efter vad som behövs på varje arbetsplats. Vi har kollektivavtal genom Fremia/Kommunal och lägger stor vikt vid att säkerställa att våra anställda har en trygg och bra arbetsplats med schyssta anställningsvillkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228)
Västgötagränd 5 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Kund-och Personalansvarig
Elin Magnusson elin@friassistans.se 072-199 44 05 Jobbnummer
9939047