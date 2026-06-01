LajvVerkstaden söker verksamhetsledare, gör skillnad genom kreativt lärande
Vill du kombinera strategiskt ledarskap med kreativt och pedagogiskt arbete? Vill du vara med och utveckla en verksamhet som genom lajv (levande rollspel) stärker barns och ungas mod, delaktighet och förståelse för sig själva och andra?
LajvVerkstaden söker en verksamhetsledare som vill leda och utveckla vår organisation tillsammans med medarbetare och styrelse. Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan kultur, pedagogik och organisationsutveckling. Ena dagen arbetar du med budget, verksamhetsplanering och personalfrågor, nästa dag leder du tillsammans med kollegor ett upplevelsebaserat lärande på en skola. Som verksamhetsledare hos oss är du en inkluderad del av en sammansvetsad arbetsgrupp i ett varierande arbete som aldrig blir enformigt.
Sedan år 2010 har LajvVerkstaden mött över 70 000 barn och unga genom interaktiva berättelser och upplevelser. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för nästa kapitel i vår utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med start tidigast 10/8-2026.
Tjänsten innebär
Övergripande ansvar för verksamhetens ekonomi, budget och uppföljning.
Ansvar för långsiktig finansiering, kundrelationer och försäljningsstrategier.
Arbetsledning, schemaläggning och fördelning av projektansvar.
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
Ansvar inför styrelsen för verksamhetens genomförande och utveckling.
Administration kopplad till verksamheten.
Att tillsammans med kollegor planera och genomföra lajv, workshops och andra interaktiva aktiviteter ute på skolor och arbetsplatser.
Vad vi söker
För att kunna utföra arbetet måste du ha:
Utbildning inom kultur eller minst tre års erfarenhet av kulturarbete.
Erfarenhet av pedagogisk verksamhet.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomi.
Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.
God administrativ förmåga.
B-körkort.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska.
Följande kvalifikationer är meriterande:
Erfarenhet som chef eller verksamhetsledare.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av lajv.
Erfarenhet av försäljning och kundrelationsarbete.
Erfarenhet av kris- och konflikthantering.
Erfarenhet av arbete med barn och unga.
Erfarenhet av att leda och/eller designa interaktiva aktiviteter.
Kunskaper i fler språk.
Vad erbjuder LajvVerkstaden?
LajvVerkstaden är en ekonomisk förening. Vi arbetar med lajv som kulturform och pedagogiskt verktyg. Vi har kontor i Västerås och vi arbetar både i Sverige och utomlands. Vi är en arbetsplats med 5 anställda samt extra medarbetare.
Vår övertygelse är att alla behöver delta aktivt för att växa som människor. Vi kombinerar en lekfull och kreativ metod med en allvarlig ambition att fylla världen med modiga människor som tar ett aktivt ansvar för sig själva och sin omvärld. - LajvVerkstadens värdegrund
Hos oss får du
En unik kombination av ledarskap, kultur och pedagogik.
En engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp.
Ett arbete där kreativitet och samhällsnytta går hand i hand.
Stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Flextid och viss möjlighet till distansarbete.
En arbetsplats där jämlikhet, mod och delaktighet genomsyrar verksamheten.
Förmåner i form av friskvård, fortbildning, arbetstidsförkortning före röd dag, OB tillägg m.m.
Vi söker dig som trivs med att kombinera strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling med kreativt och pedagogiskt arbete för barn och unga. Du är en trygg och ansvarstagande ledare med god självinsikt, som kan fatta beslut, ta initiativ och driva verksamheten framåt i nära samarbete med medarbetare och styrelse.
Du är van att organisera ditt arbete, hantera flera parallella processer och skapa struktur i en varierad vardag som växlar mellan administration, projektledning och praktiskt arbete ute i verksamheten. Du uppskattar öppen och konstruktiv kommunikation, kan både ge och ta feedback och har ett genuint intresse för människors utveckling.
Vi söker dig som trivs i ledarrollen, är bekväm med att processleda grupper och som vill se både deltagare och verksamhet växa. Du delar vår övertygelse om att kultur och kreativa metoder kan bidra till en mer jämlik och rättvis värld, och ser arbetet med barns och ungas utveckling som både viktigt och meningsfull.Så ansöker du
För att söka tjänsten maila ditt CV och personligt brev till helena@lajvverkstaden.se
med ämnesraden "Ansökan LajvVerkstaden".
Praktiskt
Intervju
Vi kommer att kalla på intervjuer löpandeTillträde
Tidigast 10/8-26 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform
100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Arbetsplatsen är i Västerås men en mindre andel av hemarbete tillåts efter introduktionstiden. Möjligheten till hemarbete styrs av verksamhetens behov.
Sista ansökningsdatum
2026-06-28 Vi hanterar ansökningar löpande. Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om LajvVerkstaden eller anställningen vänligen kontakta:
Helena Hagegård
Telefon: 070-31 02 199
Mail: helena@lajvverkstaden.se
Läs mer på vår hemsida: www.lajvverkstaden.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: helena@lajvverkstaden.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan LajvVerkstaden".
Detta är ett heltidsjobb.
Sintervägen 6
)
721 30 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Lajvverkstaden Sverige Ek Fören
