Fastighetsförvaltare till expansivt fastighetsbolag
Vår kund växer och söker nu en engagerad kollega till sitt familjära team. Här erbjuds du en trygg arbetsplats med korta beslutsvägar där din stolthet för hantverket och din förmåga att möta hyresgäster värderas högt.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som en del av ett team på fem personer ansvarar du för både teknisk och administrativ tillsyn av bostadsfastigheter i Örebro och Kumla. Du arbetar självständigt med stor frihet att strukturera din dag och bidrar aktivt till en trivsam boendemiljö för hyresgästerna.
Du erbjuds
Du erbjuds att komma till ett stabilt bolag som satsar på långsiktighet och personalutveckling, bland annat genom utvecklingsmöjligheter som kan innefatta utbildningar. Rollen inkluderar tillgång till egen bil under arbetstid.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett varierat arbete där arbetsuppgifterna bland annat består av:
Utföra löpande teknisk förvaltning och felavhjälpande underhåll i lägenheter och allmänna utrymmen
Hantera felanmälningar via telefon och dator samt ha direktkontakt med hyresgäster
Genomföra regelbundna ronderingar för att säkerställa att fastigheterna är rena och funktionella
Ansvara för tillsyn och ordning i miljörum och gemensamma ytor
Utföra lättare reparationer och installationer, såsom byte av vitvaror
Planera och strukturera det förebyggande underhållet självständigt
Samarbeta med kollegor och externa entreprenörer vid större projekt
Vi söker dig som har
Grundläggande teknisk förståelse för fastighetsdrift och underhåll
God förmåga att hantera kundkontakter och bemöta människor med ödmjukhet
B-körkort för resor mellan fastigheterna
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet som fastighetsskötare eller en liknande roll
Bakgrund inom bygg-, el- eller VVS-branschen
Grundläggande kunskaper inom fastighetsjuridik
Erfarenhet av att självständigt strukturera rondering och underhållsplaner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Social
Ansvarstagande
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SY65W3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
