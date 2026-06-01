Forskningsingenjör inom AI-drivna sociala simuleringar
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är en av Nordeuropas största akademiska miljöer för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och excellent forskningsmiljö med modern infrastruktur. Institutionen för ekologi har cirka 150 anställda, varav omkring 40 arbetar vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Tillsammans bedriver SLU Ekologicentrum och Grimsö forskningsstation forskning om hållbart jord- och skogsbruk, växtskydd, naturvård och viltförvaltning, och bidrar med vetenskaplig kunskap för att stödja Sveriges och Europas miljöpolitik.
Om jobbet
Projekt
Kan vi förutse utfallen av offentlig politik, politiska val och andra beslut? Vi håller på att ta reda på det genom att utveckla allvarsspel och köra dem med hjälp av AI.
Vi bygger storskaliga simuleringar av samhälleliga processer (miljöförhandlingar, naturvårdspolitik och hybridhotsscenarier) där varje aktör är en autonom AI-agent driven av stora språkmodeller (LLM). Dessa agenter simulerar verkliga intressenter, från regeringsministrar till intressegrupper, och interagerar genom naturligt språk i komplexa strategiska situationer. Vi kör sedan tusentals iterationer för att kartlägga utfallens fördelning.
Denna satsning är en del av det nya forskningsprogrammet Articulating Complexity (https://www.slu.se/articulating-complexity/)
som är värd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och leds av Guillaume Chapron (docent). Det finansieras av anslag från Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och Forskningsrådet för hållbar utveckling (FORMAS).
Vårt mål är att bygga en ny metodik i skärningspunkten mellan AI, ekologi, statsvetenskap och analys av komplexa system som kan förändra hur politik utformas och stresstestas och hur regeringar förbereder sig för kriser. Vi söker ambitiös forskningsingenjör som vill vara med i denna satsning. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Du är den person som får simuleringarna att faktiskt fungera. Konkret innebär detta:
Bygga LLM-agentinfrastrukturen (utifrån en befintlig fungerande implementation). Varje agent har ett flerskiktat minne och ett affekttillstånd som modifierar både prompter och tillgängliga handlingar, samt ett strategiskt resonemangslager som spårar rykte, åtaganden och mentala modeller av andra agenter.
Vidareutveckla och underhålla det multiagent-baserade simuleringsramverket. En simulering kör dussintals samtidiga LLM-instanser som kommunicerar genom strukturerade meddelandeprotokoll. Du kommer att utveckla och underhålla detta ramverk, inklusive valideringsmetodiken.
Köra storskaliga Monte Carlo-simuleringar i skala på GPU-aktiverade HPC-kluster (t.ex. NAISS).
Publicering och spridning av projektets resultat. Du kommer att samförfatta vetenskapliga publikationer från projektet. Forskningen kommer att producera artiklar i skärningspunkten mellan beräkningssamhällsvetenskap, ekologi, säkerhetsstudier och AI.
Du kommer att arbeta nära PI:n (Guillaume Chapron https://www.slu.se/en/profilepages/c/guillaume-chapron/)
och en postdoktor i beräkningssamhällsvetenskap (som rekryteras samtidigt). Ni tre kommer att utgöra kärnteamet.
Din bakgrund Kvalifikationer
En examen i datavetenskap, teknik, fysik, tillämpad matematik eller ett närliggande kvantitativt fält. En master- eller civilingenjörsexamen är tillräcklig; en doktorsexamen är välkommen men inte ett krav.
Starka programmeringskunskaper, särskilt i Python, och tillräcklig förståelse för maskininlärning/djupinlärning för att arbeta effektivt med moderna generativa AI-system. Förmåga att bedöma och integrera banbrytande generativa AI-utvecklingar i projektet.
Erfarenhet av mjukvaruutvecklingspraxis såsom versionshantering, testning, dokumentation, modulär design och reproducerbara arbetsflöden.
Förmåga att arbeta självständigt, felsöka komplexa system under tidspress och ta ägandeskap över teknisk infrastruktur.
Meriterande
Erfarenhet av LLM:er, inklusive programmatisk användning via API:er och lokal deployment. Kandidaten bör kunna välja, konfigurera, anpassa och kritiskt utvärdera LLM:er för forskningsapplikationer.
Erfarenhet av djup förstärkningsinlärning, agentbaserad modellering eller multiagentsystem, inklusive design av simuleringsmiljöer, interagerande agenter, beslutsregler, återkopplingsmekanismer och scenariobaserade analyser.
Erfarenhet av högpresterande beräkningar: batchjobshantering, GPU-arbetsflöden och hantering av storskaliga beräkningsexperiment.
Intresse för tillämpningsdomänen: naturvård, miljöpolitik, statsvetenskap, geopolitik och säkerhetsstudier, komplexa adaptiva system. Du behöver inte ha formell bakgrund inom dessa fält, men du bör finna dem intressanta.
Bedömningskriterier
Ansökningar bedöms utifrån följande:
Demonstrerad teknisk förmåga. Vi bryr oss mer om vad du har byggt än om vilka kurser du har gått. En GitHub-portfölj, ett driftsatt system, ett väldokumenterat sidoprojekt eller meriter av att lösa svåra AI-problem väger tyngre än en lista med meriter.
Självständighet och uppfinningsrikedom. Detta är ett litet team som bedriver banbrytande forskning, och rollen kräver någon som kan diagnostisera problem självständigt, fatta pragmatiska tekniska beslut och hålla komplexa system igång. Om detta lockar snarare än oroar dig är detta rätt tjänst.
Samarbetsförmåga. Du kommer dagligen att arbeta med frågor från mycket olika discipliner: ekologi, statsvetenskap, geopolitik. Förmågan att kommunicera tekniska begränsningar och möjligheter till icke-tekniska samarbetspartners är väsentlig. Interpersonella färdigheter kommer att utgöra en viktig del av bedömningen.
Placering:
Tjänsten är placerad antingen vid Grimsö eller i Uppsala, med möjlighet att delvis vara baserad vid en annan svensk akademisk institution med kärnkompetens inom AI och maskininlärning.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%. Tillträde
Enligt överenskommelse, så snart som möjligt efter rekrytering. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten (max 3 sidor), (2) CV inklusive en fullständig publikationslista om sådan finns, (3) kopior av examensbevis, (4) kopia av pass om sökanden inte är svensk medborgare, (5) en lista med minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (6) eventuellt arbete som kandidaten anser vara relevant för tjänsten.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-14.
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Researcher
Guillaume Chapron guillaume.chapron@slu.se
9939019