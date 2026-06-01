Lageradministratör- Natt (sommarvikariat)
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lageradministratör för nattarbete under semesterperioden hos vår kund på deras terminal. Rollen passar dig som har erfarenhet av lageradministration och trivs med att arbeta strukturerat, noggrant och administrativt i en verksamhet med högt tempo.
Arbetsuppgifter
Administrera och avrapportera order i affärssystem (SAP).
Hantera och skriva ut fraktsedlar.
Kontrollera att order och fraktsedeln överensstämmer.
Registrera och avrapportera inkommande och utgående flöden i systemet.
Följa upp ankommande transporter och leveranstider.
Kommunicera med kund och transportpersonal via chatt och interna system.
Säkerställa ordning och reda i den administrativa processen.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer. Du är lösningsorienterad, har god struktur i ditt arbete och kan snabbt sätta dig in i nya rutiner. Erfarenhet från administrativa roller inom lager- eller logistikverksamhet. Arbetsplatsen är i en terminal där temperaturen kan vara sval, därför vilket är viktigt att känna till och trivas en svalare miljö.
Kvalifikationer
Erfarenhet av lageradministration eller liknande administrativ roll inom logistik.
Erfarenhet av avrapportering av order och hantering av fraktdokument.
God datorvana och förmåga att arbeta i affärssystem.
Erfarenhet av SAP eller liknande system
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av nattarbetePubliceringsdatum2026-06-01Övrig information
Anställning: start:6/7 - slut:14/8
Nattarbete: sön- fre (5 dagar/vecka)
Arbetstid 21:00/22:00 - 07:00/08:00
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och uthyrd på ett uppdrag hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas.
Din anställning hos oss innefattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
(mailto:tania.benitez@onepartnergroup.se
). Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef
Tania Benitez tania.benitez@onepartnergroup.se +46707125604 Jobbnummer
9939050