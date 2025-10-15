Streamer / Media

NilsLegend AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sölvesborg
2025-10-15


Jobba hemifrån - Bli företagets ansikte utåt på Twitch!
Gillar du att jobba hemifrån?
Då är det här det perfekta jobbet för dig!
Du kan bo var du vill, och det är helt upp till dig hur du vill lägga upp ditt arbete - så länge resultaten levereras.
Vi värdesätter frihet, ansvar och flexibilitet.
Om tjänsten
Arbetet sker dagtid och innebär arbete varannan helg.
Omfattning: Upp till 100%
Start: Omgående
Plats: Helt på distans
Lön
Vi erbjuder fast lön, som fastställs i överenskommelse mellan båda parter för att passa bådas förväntningar.
Dina arbetsuppgifter
Som företagets ansikte utåt på Twitch kommer du att:
Livestreama med kamera och mikrofon

Kommunicera med en internationell publik

Underhålla tittare och skapa en positiv stämning

Använda engelska flytande i tal

Arbeta självständigt hemifrån (dagtid, ibland helger)

Publiceringsdatum
2025-10-15

Kvalifikationer
Grundläggande datorvana

En stationär dator som klarar streaming

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av streaming (ej krav)

Social och utåtriktad personlighet

Fördelar med jobbet
Du jobbar helt hemifrån

Flexibelt schema

Möjlighet att få utrustning (kamera, mikrofon m.m.) av arbetsgivaren

Passar dig som gillar att prata, synas och underhålla

Inga formella krav på utbildning

Viktigt!
PS. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga en bild på dig själv.
Ansökningar utan bild kommer tyvärr inte att tas med i urvalet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: NilsDat@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NilsLegend AB (org.nr 559412-1435)
Hamngatan 20 B (visa karta)
294 31  SÖLVESBORG

Jobbnummer
9558052

