Streamer / Media

2025-10-15
Jobba hemifrån - Bli företagets ansikte utåt på Twitch!
Gillar du att jobba hemifrån?
Då är det här det perfekta jobbet för dig!
Du kan bo var du vill, och det är helt upp till dig hur du vill lägga upp ditt arbete - så länge resultaten levereras.
Vi värdesätter frihet, ansvar och flexibilitet.
Om tjänsten
Arbetet sker dagtid och innebär arbete varannan helg.
Omfattning: Upp till 100%
Start: Omgående
Plats: Helt på distans
Lön
Vi erbjuder fast lön, som fastställs i överenskommelse mellan båda parter för att passa bådas förväntningar.
Dina arbetsuppgifter
Som företagets ansikte utåt på Twitch kommer du att:
Livestreama med kamera och mikrofon
Kommunicera med en internationell publik
Underhålla tittare och skapa en positiv stämning
Använda engelska flytande i tal
Arbeta självständigt hemifrån (dagtid, ibland helger)
Grundläggande datorvana
En stationär dator som klarar streaming
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av streaming (ej krav)
Social och utåtriktad personlighet
Fördelar med jobbet
Du jobbar helt hemifrån
Flexibelt schema
Möjlighet att få utrustning (kamera, mikrofon m.m.) av arbetsgivaren
Passar dig som gillar att prata, synas och underhålla
Inga formella krav på utbildning
Viktigt!
PS. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga en bild på dig själv.
Ansökningar utan bild kommer tyvärr inte att tas med i urvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: NilsDat@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NilsLegend AB
(org.nr 559412-1435)
Hamngatan 20 B (visa karta
)
294 31 SÖLVESBORG Jobbnummer
9558052