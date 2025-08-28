Strategisk Underhållsingenjör - Mekaniskt Underhåll
Vattenfall AB / Varberg
2025-08-28
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vi tar oss an en av vår tids viktigaste utmaningar. Vill du vara med?
Hos oss på Ringhals Kärnkraftverk får du möjlighet att ta dig an framtidens energiutmaningar och forma den fossilfria energisektorn. Vi arbetar tillsammans för fossilfrihet. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker en strategisk underhållsingenjör med inriktning mot mekaniska komponenter till gruppen Mekaniskt underhåll på Ringhals.
Om jobbet
Vi är en strategisk underhållsingenjörsgrupp på arton personer som ansvarar för det mekaniska underhållet på Ringhals. Vår grupp omfattar flera ansvarsområden såsom Diesel, HVAC, Roterande, Turbin, Ventiler och Passiva.
Som underhållsingenjör arbetar du tillsammans med en erfaren och sammansvetsad grupp där vi hjälps åt att leverera den tillgänglighet som förväntas på de mekaniska komponenter gruppen ansvarar för.
Dina primära arbetsuppgifter:
Ta fram och följa upp strategiska underhållsplaner samt analysera och utveckla underhållsinsatserna inom ditt tilldelade område
Följa upp teknisk funktion och föreslå ändringar och modifieringar
Sammanställa rapporter samt ta fram och upprätthålla instruktioner och anvisningar
Ansvara för, driva eller medverka i ändrings- och underhållsprojekt samt specifika uppdrag
Följa den tekniska utvecklingen inom teknikområdet nationellt och internationellt, samt implementera vunna erfarenheter för att förbättra verksamheten
Kravspecifikation
I denna roll ser vi gärna att du som söker har:
Högskoleingenjör inom exempelvis process- eller maskinteknik, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom praktisk erfarenhet
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, företrädesvis med inriktning mot ventiler. Teknisk bakgrund från gruppens övriga teknikområden är även det fördelaktigt
Förmåga att planera och prioritera arbetsuppgifter samt hantera periodvis hög arbetsbelastning
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Certifiering som "European Expert in Maintenance Management"
Om dig som person
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativrik och strukturerad med en fallenhet för strategiskt och analytiskt arbete. Du hanterar komplex och ibland motsägelsefull information på ett sätt som hjälper dig att lösa problem effektivt.
Vi söker dig som är uthållig och handlingskraftig - någon som strävar efter att nå uppsatta mål med energi och engagemang. Du är kommunikativ och samarbetar naturligt med andra för att uppnå gemensamma resultat. Du formulerar dig tydligt både i strategiska planer och i dokumentation.
Som person drivs du av ständiga förbättringar och har ett genuint intresse för underhåll och teknisk utveckling.
Passar beskrivningen in på dig? Välkommen med din ansökan!
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Anders Tegenfeldt, 070 661 21 74 För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sofia Berggren, sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26:e september. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ber vänligen att du avstår från att skicka personliga brev i din ansökan, då vi inte lägger vikt vid dem. Fokusera istället på att beskriva din erfarenhet och kompetens i ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Detta är ett heltidsjobb.

Vattenfall AB
432 30 VARBERG
