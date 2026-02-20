Strategisk projektledare inom vägledning
2026-02-20
IMY är inne i en tillväxt- och utvecklingsresa i en föränderlig omvärld där integritetsfrågorna blir allt viktigare. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle? Då ska du söka jobb hos oss.
Vid årsskiftet inrättades en ny enhet för vägledning till allmänheten. Nu förstärker vi teamet med en projektledare med strategiskt ansvar för vägledning som ska bidra till att utveckla och driva vår nya vägledningsverksamhet framåt.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som projektledare på Vägledningsenheten ansvarar du för att ge kvalitativt stöd till enhetschefen genom att analysera och prioritera bland vägledningsbehov i samhället, planera och utvärdera våra insatser och ansvara för både intern och extern samverkan. Arbetet är av både strategisk och operativ karaktär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar
• Att bidra till att tolka och omsätta myndighetens strategiska mål till konkreta vägledningsinsatser i enhetens dagliga arbete
• Att samverka med externa aktörer för att säkerställa att våra insatser möter externa behov
• Att samordna interna resurser och följa upp pågående projekt
• Att bidra till utveckling av enhetens arbete med uppföljning, utvärdering och analys av tidigare insatser
• Att självständigt driva samverkansprojekt
• Att bidra till att bygga och underhålla nätverk, både internt och externt
I ditt arbete samverkar du med juristerna och handläggarna på enheten, andra enheter på myndigheten såsom vår kommunikationsenhet, och andra sakkunniga i verksamheten. Just nu befinner sig enheten i ett spännande utvecklingsskede, och ditt uppdrag blir viktig för att stärka områden som planering, analys och uppföljning. Du rapporterar till enhetschefen, som ingår i avdelningens ledningsgrupp.
IMY:s vägledning syftar till att bidra till förbättrat integritetsskydd, högre efterlevnad av myndighetens regelverk och ökad kunskap hos organisationer och privatpersoner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom ekonomi eller statsvetenskap, alternativt annan utbildning vi bedömer relevant för tjänsten
• minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet eller inom annan likvärdig verksamhet
• erfarenhet av och fallenhet för att skriva och presentera underlag, rapporter och analyser
• erfarenhet av projektledning
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterade om du har
• erfarenhet arbete med verksamhetsutveckling
• erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet
• erfarenhet av arbete med regeringsuppdrag
Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen är du en lösningsorienterad och ansvarstagande person som trivs i en samordnande roll och har god förmåga att skapa struktur och framdrift.
Du har god förmåga att sätta dig in i nya frågor, att analysera och värdera information. Du tar snabbt till dig kunskap även utanför din expertis och kan se frågor ur olika perspektiv.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är relationsskapande och trivs i yrkesmässiga sammanhang där du aktivt bygger, utvecklar och underhåller goda samarbeten.
Du tycker om att skriva och har mycket god skriftlig förmåga. Du är även en god kommunikatör och har god förmåga att presentera och diskutera idéer och slutsatser både vid möten och inför publik.
Du är prestigelös och har förmåga att hantera frågor av olika dignitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till myndighetens utveckling.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Resor i tjänsten kan förekomma. Befattningstiteln för denna tjänst är projektledare.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Enhetschef Albin Brunskog, 08-657 61 15
• HR-specialist Rebecca Svanedal, 08-657 61 05 eller
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 10 mars 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Ange referens dnr IMY-2026-3075. Under rekryteringsprocessen kan vi komma att använda oss av arbetsprov.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekrytering- och annonsförsäljare.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb.
