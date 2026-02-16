Strategisk kund- & affärsutvecklare
Recway AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recway AB i Stockholm
, Nyköping
, Sundsvall
, Göteborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strategisk kund- och affärsansvarig
Recway fortsätter att utveckla och stärka sitt strategiska kundarbete.
Nu söker vi en affärsdriven och relationsstark person som vill ta ett helhetsansvar för våra nyckelkunder och bidra till att vidareutveckla vår sälj- och kundstruktur. Hos oss får du en central roll i att säkerställa att våra kundrelationer är långsiktiga, professionella och affärsmässigt hållbara - i en verksamhet där kvalitet, förtroende och säkerhet är avgörande. Detta är en roll för dig som vill kombinera strategi med operativ affärsutveckling och vara med och påverka Recways fortsatta position på marknaden inom säkerhetsprövning, bakgrundskontroller och personalsäkerhet.
Om rollen
Som strategisk kund- och affärsansvarig hos Recway har du ett övergripande ansvar för att utveckla, fördjupa och strukturera våra viktigaste kundrelationer.
Du arbetar både strategiskt och operativt med affärsutveckling och säkerställer att våra kundsamarbeten är lönsamma, professionella och långsiktiga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med både befintliga och nya nyckelkunder
Utforma och implementera kund- och affärsstrategier i linje med Recways affärsmål
Identifiera affärsmöjligheter genom merförsäljning, paketering och strategisk rådgivning
Planera och genomföra förhandlingar samt säkerställa tydliga och hållbara avtal
Samarbeta nära leveransorganisationen för att säkerställa att kundlöften motsvaras av kvalitet i genomförandet
Följa upp försäljningsmål, KPI:er och affärsdata för att optimera resultat och kundupplevelse
Fungera som affärspartner gentemot ledningsgrupper och seniora beslutsfattare
Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av kundansvar, strategisk försäljning eller key account management - gärna inom B2B och konsult- eller tjänstesektorn.
Du är affärsdriven, strukturerad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i komplexa organisationer.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper och seniora beslutsfattare
Är van vid att arbeta med långsiktiga affärsplaner och kundstrategier
Har stark förmåga att identifiera kundbehov och omsätta dem i konkreta affärsmöjligheter
Är analytisk och trygg i att arbeta med uppföljning, prognoser och CRM-system
Kommunicerar professionellt på svenska och engelska i både tal och skrift
Har relevant utbildning inom försäljning, affärsutveckling, ekonomi eller liknande (meriterande)
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från säkerhetsbranschen, konsultverksamhet eller annan reglerad miljö
Tidigare ansvar för större strategiska kundkonton
Erfarenhet av upphandlingar och arbete mot offentlig sektor
Varför Recway?
Hos Recway får du möjlighet att:
Vara med och påverka bolagets kund- och säljstruktur
Arbeta i en verksamhet där integritet, kvalitet och professionalism är centrala värden
Bli en del av ett kompetent och engagerat team inom säkerhetsprövning och personalsäkerhe
Ersättning
Tjänsten erbjuder en konkurrenskraftig ersättningsmodell bestående av:
Fast månadslön
Provision kopplad till uppnådda affärsmål
Vi tror på att kombinera trygghet med prestationsbaserad belöning.
Anställningsform
Heltid med flexibel arbetsmodell.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Hos Recway får du en roll där du inte bara utvecklar affärer - du bygger långsiktiga partnerskap och bidrar till ett tryggare och säkrare Sverige. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recway AB
(org.nr 559102-3444) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9744954