Strategisk Inköpare | Västerås

Är du en erfaren inköpare med intresse för både teknik och affärsutveckling? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Strategisk Inköpare till ett konsultuppdrag i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta i en global miljö där du är en viktig del av att säkra konkurrenskraftiga materialkostnader, en högpresterande leverantörsbas och starkt samarbete med olika funktioner. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Västerås
Start: 2025-10-22
Uppdrag: Konsultuppdrag t.o.m. 2026-04-30
Om rollen
I rollen som Strategisk Inköpare blir du en del av kundens inköps- och logistikteam med fokus på motorer för Rail och Mobile e-Power. Du kommer att arbeta nära produktion, kvalitet och engineering för att säkerställa leveranser och lösa utmaningar kopplat till kvalitet och kostnader.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Representera inköp i tvärfunktionella leveransprojekt samt delta i globala nätverk.
* Initiera och driva kostnadsbesparingsinitiativ och förbättringsprojekt.
* Utföra leverantörsutvärderingar, identifiera risker och driva kontinuerliga förbättringar.
* Ansvara för leverantörsurval, leda förhandlingar och hantera avtal i linje med inköpsstrategin.
* Säkerställa att leverantörer följer standarder för hållbarhet, kvalitet och affärsetik.
* Bidra till digitaliserings- och processutvecklingsinsatser inom inköp, inklusive arbete i SAP eller liknande system.
Om dig
Vi söker dig som är både självgående och en lagspelare. Du trivs i en dynamisk miljö, tar ansvar för ditt område och har förmågan att samarbeta med olika funktioner i en global organisation.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet som strategisk inköpare, kategorichef eller liknande roll.
* Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
* Kunskap i SAP är meriterande.
* Mycket goda kommunikationskunskaper i svenska och engelska.
* Intresse för både tekniska och kommersiella frågor.
Om Jefferson Wells
