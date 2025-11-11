Strategisk inköpare till Saab
2025-11-11
Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Är du en erfaren strategisk inköpare som är redo för nästa utmaning? Vill du arbeta i teknikens framkant hos ett av Sveriges mest spännande bolag? Då kan detta vara rollen för dig!
Just nu söker vi på Poolia flera erfarna strategiska inköpare till långsiktiga uppdrag hos Saab i Linköping.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Leda och genomföra upphandlingar av både produkter och tjänster med komplex teknisk innehåll.
Förhandla och teckna strategiska avtal med leverantörer.
Driva och utveckla leverantörsstrategier och sourcing-planer.
Arbeta i nära samverkan med projekt- och utvecklingsteam för att säkerställa rätt leverantörsval tidigt i processen.
Identifiera och hantera risker i leverantörskedjan.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning och en gedigen erfarenhet av strategiskt inköp, gärna från teknik eller industriföretag.
Du har en god affärsförståelse och vana att hantera komplexa upphandlingar samt har en god förmåga att driva processer självständigt och fatta affärsmässiga beslut.
Du bör ha god förhandlingsvana, ett strategiskt tänk och har lätt att samarbeta och bygga relationer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
