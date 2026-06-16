Yrkeslärare till Hotell, restaurang och bageri på Carl Engströmgymnasiet
Eslövs kommun, Gymnasieskolan / Gymnasielärarjobb / Eslöv Visa alla gymnasielärarjobb i Eslöv
2026-06-16
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er).
Vill du vara med och utbilda framtidens medarbetare inom hotell-, restaurang- och bageribranschen?
Vi söker nu en engagerad och kompetent lärare till vår anpassade gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan). Verksamheten är en fyraårig frivillig skolform som riktar sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Våra elever har behov av en undervisning som är tydligt anpassad utifrån individuella förutsättningar, där fokus ligger på både kunskapsutveckling och personlig utveckling.
Som lärare hos oss arbetar du i en flexibel lärmiljö där du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån varje elevs behov, nivå och studietakt. Du har en central roll i att skapa en inkluderande, strukturerad och motiverande undervisning som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.
Vi erbjuder både nationella och individuella program:
Nationella program: Undervisningen bedrivs inom nio yrkesinriktade program, exempelvis hotell, restaurang och bageri, vård och omsorg samt handel och service. Som lärare bidrar du till att förbereda eleverna för ett framtida arbetsliv genom praktiskt och verklighetsnära lärande.
Individuellt program: Här utgår undervisningen helt från elevens unika behov och förutsättningar. Du arbetar med att utforma och anpassa innehåll, arbetssätt och mål i nära samarbete med elev, kollegor och elevhälsa.
Vi arbetar med tydlig struktur, anpassad pedagogik och ett relationellt förhållningssätt där varje elev står i centrum. I ditt uppdrag ingår att bidra till en trygg och utvecklande skolmiljö där eleverna ges möjlighet att växa, bli mer självständiga och stärka sin framtidstro.
Ditt uppdrag
Som yrkeslärare på Hotell-, restaurang- och bageriprogrammet ansvarar du för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete inom branschen. Du kommer att arbeta nära en kollega på programmet och tillsammans skapa en trygg, utvecklande och praktiskt inriktad utbildning.
Planera, genomföra och följa upp undervisning inom programmets olika områden.
Undervisa i praktiska och teoretiska moment inom restaurang, hotell, bageri och service.
Utveckla elevernas kunskaper inom matlagning, bakning, servering, livsmedelshantering och kundbemötande.
Stödja elevernas utveckling av självständighet, samarbetsförmåga och yrkesidentitet.
Arbeta med frågor som rör hygien, näringslära, specialkost, hållbarhet och arbetsmiljö.
Samverka med arbetsplatser och följa upp elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL).
Bidra till en inkluderande lärmiljö där eleverna ges förutsättningar att lyckas utifrån sina individuella behov.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har gedigen yrkeserfarenhet och vill dela med dig av dina kunskaper till nästa generation. Du har en god förståelse för branschens krav och ser värdet i att utveckla både yrkeskunnande och människor.
Dokumenterad yrkeserfarenhet inom restaurang, hotell, bageri eller konditori.
Goda yrkeskunskaper och ett genuint intresse för att utveckla unga människor.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande om du:
Är legitimerad yrkeslärare eller har påbörjad lärarutbildning.
Har erfarenhet av handledning, utbildning eller arbete med ungdomar.
Har god förmåga att använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är det här du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en engagerad och trygg person som motiveras av att se elever växa och utvecklas. Du är en god förebild och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom samarbete, lyhördhet och professionalism.
Du är pedagogisk och har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
Du är tydlig, strukturerad och ansvarstagande.
Du har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med elever, kollegor och externa kontakter.
Du har ett stort engagemang för service, kvalitet och yrkesstolthet.
Du vill bidra till att skapa framtidstro och utvecklingsmöjligheter för våra elever.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag genom att bidra till elevernas utveckling och framtida möjligheter i arbetslivet. Du blir en del av en engagerad verksamhet där samarbete, delaktighet och professionell utveckling står i fokus.
Möjlighet till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande.
Friskvårdsbidrag och förmåner enligt kollektivavtal.
Trygga anställningsvillkor och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 38 000 till 48 000 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem: Kommunen som arbetsgivare — Eslövs kommun
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331756 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Mathias Magnusson mathias.magnusson@eslov.se Jobbnummer
9965012