Kommunvägledare till Växjö kommuns kontaktcenter
Växjö kommun, Serviceförvaltningen / Receptionistjobb / Växjö Visa alla receptionistjobb i Växjö
2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Till Växjö kommuns kontaktcenter söker vi nu en kommunvägledare!
Vi letar efter dig som ser service och gott bemötande som det viktigaste och roligaste man kan arbeta med. I rollen som kommunvägledare svarar du på frågor från invånare, besökare, företagare och organisationer. Frågorna inkommer och besvaras via telefon, e-post, e-tjänst, chatt, sociala medier eller besök.
Som kommunvägledare bidrar du till att kommunens invånare får bästa tänkbara service. Det innebär att du informerar, svarar på frågor och ger råd utifrån invånarnas behov. Kontaktcenter har ett spännande uppdrag där vi arbetar tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag för att utveckla invånarservicen.
Vi söker en medarbetare till en tillsvidaretjänst.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för hur väl du lyckas i rollen, vilket för oss innebär att du är en serviceinriktad lagspelare som hjälper kollegor och ger invånare ett gott bemötande och en god service. Då vi jobbar i en verksamhet som är i ständig förändring ser vi att du är en person som kan arbeta i högt tempo och kan arbeta fokuserat med flera frågor parallellt. Du är flexibel och har lätt för att prioritera bland olika arbetsuppgifter. Du har en vilja att lära dig mer, vilket innebär att du självständigt behöver söka ny kunskap. Hos oss arbetar vi aktivt med mål och uppföljning på både grupp- och individnivå. Därför är det viktigt att du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och bidra till verksamhetens utveckling. Förmåga att förstå kommunen som helhet krävs för tjänsten, liksom intresse av och förmåga att förstå frågor kring bland annat social- och äldreomsorg, kultur och fritid samt barn- och utbildning.
Du behöver mycket god IT-och datorvana, men också god förmåga att söka information digitalt. Rollen kräver att du är tydlig och pedagogisk och kan kommunicera på mycket god svenska och engelska i både tal och skrift.
Du har en gymnasieexamen och har du dessutom en universitetsutbildning är det meriterande. Tidigare erfarenheter från kundservice och från kommunal verksamhet ses också som meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Då rekryteringen sammanfaller med semestertider kommer intervjuer att planeras och genomföras under vecka 3334. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 22/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 122 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9965011