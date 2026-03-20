Strategisk inköpare till Saab
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Lockas du av en roll där teknik, affär och samhällsnytta möts?
Saab söker nu en strategisk inköpare för ett föräldravikariat fram till slutet av januari.
I denna roll blir du en viktig del av en verksamhet som möjliggör och säkrar produktionen av avancerade system. Du arbetar inom området indirekt material, där tjänsteleverantörer och andra kritiska stödfunktioner utgör en avgörande del i att upprätthålla en effektiv och stabil produktion.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som strategisk inköpare får du en nyckelposition med ansvar för att utveckla och säkra långsiktigt hållbara affärsrelationer med våra leverantörer.
Du driver hela det kommersiella arbetet, från strategi och upphandling till avtal och uppföljning - och samarbetar nära med produktion, utveckling och andra interna funktioner. Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och leverantörsstruktur.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utveckla och implementera inköpsstrategier inom indirekt material.
• Förhandla villkor och teckna avtal med tjänste- och systemleverantörer.
• Leda och koordinera leverantörsteam i tvärfunktionellt samarbete.
• Säkerställa leveranser utifrån kostnad, kvalitet, tid och flexibilitet.
• Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom inköp och leverantörsbas.
• Bygga och utveckla långsiktiga, värdeskapande leverantörsrelationer.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar affärsmässighet med struktur och god samarbetsförmåga. Du har en naturlig drivkraft att skapa resultat och trivs i en roll där du får ta ansvar, påverka och utveckla arbetssätt.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant inriktning.
• Erfarenhet från affärsdrivna roller, exempelvis inköp eller upphandling.
• God förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
• Möjlighet att arbeta huvudsakligen på plats i Linköping.
• Strukturerad och målinriktad med förmåga att driva arbete framåt.
• God förhandlingsvana och ett affärsmässigt förhållningssätt.
• Stark relationsbyggare med god samarbetsförmåga.
Meriterande
• Erfarenhet av indirekta inköp eller arbete med tjänsteleverantörer.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Tilda Johansson tilda.johansson@poolia.se Jobbnummer
9808904