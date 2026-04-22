Strategisk inköpare
Företagspresentation
Vi söker en erfaren strategisk inköpare till vår kund i Torsås. Rollen passar dig som vill kombinera ett operativt ansvar i det dagliga inköpsarbetet med ett större fokus på att utveckla leverantörsrelationer, driva affär och skapa långsiktiga förbättringar. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till en stabil och effektiv försörjningskedja, samtidigt som du är med och påverkar riktning och arbetssätt framåt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Din vardag hos oss är dynamisk och präglas av ett nära samarbete med både interna och externa kontaktytor. Du arbetar både strategiskt och operativt, med målet att säkerställa en effektiv, hållbar och affärsmässig leverantörsbas.
Vi värdesätter ett starkt affärsfokus, struktur och förmågan att se helheten i våra flöden - där du har en viktig roll i att utveckla och förbättra vårt inköpsarbete.
Som strategisk inköpare hos oss ansvarar du både för det löpande inköpsarbetet och för att driva utveckling inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Analysera behov och säkerställa en effektiv materialförsörjning i nära samarbete med produktion och teknik.
• Arbeta proaktivt med leverantörsstrategier och bidra till att utveckla och optimera vår leverantörsbas.
• Driva och genomföra förhandlingar samt hantera avtal och kommersiella villkor.
• Följa upp leverantörsprestationer och arbeta med förbättringsinitiativ kopplat till kvalitet, leverans och kostnad.
• Säkerställa att inköp sker enligt processer, riktlinjer och affärsmässiga principer.
• Hantera operativa inköpsaktiviteter såsom offertförfrågningar, orderläggning och uppföljning.
• Följa och förstå kundernas behov för att säkerställa leveransprecision och rätt prioriteringar.Publiceringsdatum2026-04-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp och som vill ta ett större ansvar i att utveckla arbetssätt, leverantörsrelationer och affär.
Du har ett analytiskt synsätt, är strukturerad i ditt arbete och trivs i en roll där du både får tänka långsiktigt och agera i det dagliga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller liknande.
• Några års erfarenhet av inköp, gärna med inslag av förhandling och leverantörsutveckling.
• Goda kunskaper i Office 365, särskilt Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av strategiskt inköp eller kategoriarbete.
• Erfarenhet av transport, spedition eller planeringssystem.
• Vana av att arbeta med leverantörsuppföljning och förbättringsarbete.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Namn Madeleine Sandberg
Telefon 0704 10 63 98
E-post madeleine.sandberg@unikresurs.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/
385 30 TORSÅS
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9870495