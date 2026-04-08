Strategisk Inköpare
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en driven, analytisk och affärsmässig Strategisk Inköpare som vill utvecklas tillsammans med oss. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Vi letar efter dig som vill arbeta som strategisk inköpare och ha en nyckelroll i vårt inköpsteam, där du kommer få ett tydligt kategoriansvar. Rollen är central i vår inköpsorganisation och innebär att du driver och utvecklar kategoristrategier, leverantörsrelationer och avtal med direkt påverkan på Ivers affär och tillväxt.
Du arbetar nära våra leverantörer, från att förhandla och bearbeta avtal till att utveckla långsiktiga samarbeten som skapar värde, innovation och hållbarhet. I rollen har du ett tydligt kategoriansvar och driver tvärfunktionella samarbeten inom din kategori. Med din affärsmässighet och marknadsförståelse säkerställer du att vi alltid har rätt leverantörer, rätt villkor och rätt kvalitet i varje affär.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för avtal, avtalsförnyelser och avtalsefterlevnad
Utveckla och stärka leverantörsrelationer genom uppföljning och förbättringsinitiativ
Ansvara för att utveckla, implementera och följa upp kategoristrategier samt driva kategoriteamet genom ett stöttande och involverande ledarskap
Driva upphandlingar och förhandlingar
Identifiera och hantera risker kopplade till juridik, kvalitet, säkerhet och hållbarhet
Bidra till utveckling av processer och verktyg för styrning, kontroll och uppföljning
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? För att lyckas i rollen söker vi dig som har flera års erfarenhet av strategiskt inköp och en stark förståelse för IT-branschens och gärna erfarenhet av uppföljning och förhandling av interna kostnadsbesparingar, inom Facility, HR eller liknande områden. Du trivs i en roll där du tar ägarskap för affären, driver strategiska förhandlingar och arbetar strukturerat och långsiktigt med kategoristyrning.
Som person är du trygg, lösningsorienterad och har ett naturligt driv. Du motiveras av att utmana och skapa resultat med fokus på affärsmässighet, service och kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom inköp eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av strategiskt IT-inköp och kategoristyrning
Erfarenhet av IT-outsourcing och komplexa upphandlingar
God förståelse för avtalsrätt och juridiska aspekter inom inköp
Förmåga att identifiera utvecklingsmöjligheter och driva förändring
Meriterande kompetenser och erfarenheter:
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team eller forum
Processutveckling och effektivisering
Leverantörsutveckling och hållbarhetsarbete
Riskhantering och compliance
Kategoriansvar för mjukvaror och licenser
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Alingsås eller Göteborg
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Start: Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen att kontakta anställande chef Tomas Skoglund tomas.skoglund@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476448-1934766".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
https://karriar.iver.se
Järnvägsgatan 19
)
441 32 ALINGSÅS
