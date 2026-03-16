Strategisk Inköpare
2026-03-16
Vi söker en Strategisk Inköpare till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som strategisk inköpare arbetar du med att utveckla och driva inköpsarbetet inom kategorin projektering. Uppdraget innebär initialt att verka som tillförordnad kategoriledare med ansvar för att utveckla kategoristrategin och säkerställa ett effektivt inköpsarbete genom strategiska, taktiska och operativa aktiviteter. Rollen omfattar även ansvar för avrop och upphandlingar samt nära samarbete med interna beställare, leverantörer och andra funktioner i organisationen. Arbetet kräver ett affärsmässigt och strukturerat arbetssätt där du bidrar till utveckling av processer, arbetssätt och samarbeten inom inköpsområdet.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla det påbörjade arbetet med kategoristrategin
Utveckla kategorins dashboard tillsammans med andra strategiska inköpare inom avdelningen
Utveckla och implementera scorekort för leverantörsuppföljning
Utbilda och vägleda verksamheten inom inköps- och avtalsrelaterade frågor
Utveckla och implementera strukturerad kapacitetsplanering tillsammans med verksamheten och leverantörer
Samverka med ramavtalsleverantörer samt med interna kontraktsförvaltare och jurister angående förvaltnings- och avtalsfrågor
Genomföra avrop / upphandlingar av konsult- och projekteringsbehov eller inom andra kategorier där behov finns
Bidra med kompetens för att förbättra arbetssätt, rutiner, mallar och processer inom inköpsnära frågor
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst en av följande eftergymnasiala utbildningar: högskole/universitetsutbildning inom ekonomi, teknik, juridik.
Du ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av strategiskt arbete med goda resultat av utvecklingsarbete inom inköp.
Du ska ha 10 års arbetslivserfarenhet inom teknik-, IT-, bygg-, energi-, infrastruktur- eller elkraftsbranschen.
Du ska ha minst 8 års arbetslivserfarenhet av inköps-upphandlingsarbete arbete i enlighet med LOU eller LUF.
Du ska minst ha gjort 3 ramavtalsupphandlingar för konsulter med avtalsgrunden ABK09.
Du ska kunna prata och skriva svenska och engelska för god dialog med leverantörer.
Meriterande
Du ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av leverantörsstyrning i sina tidigare uppdrag/ arbeten som inköpare.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av att avropa/upphandla teamleveranser inom de senaste 10 åren.
Du ska ha lett och genomfört minst 4 upphandlingar enligt förhandlat förfarande.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet som chef eller ledare i en arbetsledande position.
Du ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av kategoristyrning med gott resultat.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
