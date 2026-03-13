Strategisk Inköpare
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg
2026-03-13
Vi söker nu en erfaren Strategisk Inköpare till ett konsultuppdrag där du får arbeta i en organisation som ansvarar för samhällskritisk energiinfrastruktur i Sverige. Rollen innebär att arbeta både strategiskt och operativt med inköp och upphandling inom kategorin projektering.
Detta uppdrag passar dig som har lång erfarenhet av strategiskt inköp, kategoristyrning och upphandling enligt LOU eller LUF och som trivs i en roll där du både driver utveckling och arbetar nära verksamheten.
Om uppdraget
Organisationen befinner sig i en expansiv fas med omfattande investeringar i energiinfrastruktur under de kommande åren. För att möta de ökade behoven söker man nu en strategisk inköpare som initialt går in som tillförordnad kategoriledare inom kategorin projektering.
I rollen kommer du att arbeta med att vidareutveckla kategoristrategi, förbättra inköpsprocesser och säkerställa en effektiv leverantörsstyrning. Uppdraget innebär även operativt inköpsarbete såsom avrop från befintliga ramavtal samt genomförande av upphandlingar.
Du kommer att arbeta nära interna beställare, projektledare, jurister och leverantörer och ha en central roll i att utveckla och säkerställa en professionell inköpsprocess. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Vidareutveckla och implementera kategoristrategin inom projektering
Arbeta med strategiskt utvecklingsarbete inom inköpsområdet
Genomföra avrop från befintliga ramavtal
Ta fram förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingar
Delta i anbudsutvärderingar och förhandlingar med leverantörer
Ansvara för avtalsskrivning och registrering
Utveckla och implementera leverantörsuppföljning och scorecards
Stötta verksamheten i inköps- och avtalsrelaterade frågor
Samverka med leverantörer, kontraktsförvaltare och jurister
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och mallar inom inköpsfunktionen Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik eller juridik
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av strategiskt inköpsarbete och utvecklingsarbete inom inköp
Minst 10 års erfarenhet inom teknik-, IT-, bygg-, energi-, infrastruktur- eller elkraftsbranschen
Minst 8 års erfarenhet av upphandling enligt LOU eller LUF
Erfarenhet av minst tre ramavtalsupphandlingar för konsulter enligt ABK09
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av leverantörsstyrning
Erfarenhet av upphandling av teamleveranser
Erfarenhet av upphandling enligt förhandlat förfarande
Erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll
Erfarenhet av kategoristyrning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har god analytisk och strategisk förmåga
Är strukturerad och affärsmässig
Har förmåga att driva förändringsarbete
Är kommunikativ och relationsskapande
Har lätt för att samarbeta med både verksamhet och leverantörer
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till cirka 25 %
Närvaro: Konsulten förväntas vara på plats minst tre dagar per vecka
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780)
9797730