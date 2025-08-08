Strategisk inköpare
2025-08-08
Är du en strukturerad och driven person med ett öga för detaljer? Brinner du för administrativt arbete och vill ta steget in i inköpsvärlden? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter en strategisk Inköpare som vill vara en del av vår kunds fortsatta tillväxtresa. I den här rollen får du en fantastisk möjlighet att utvecklas inom inköp, samtidigt som du är en nyckelperson i det dagliga administrativa arbetet. Vi ser att du som söker har en bakgrund inom ekonomi/inköp alternativt administrativt arbete. Det är avgörande att du har erfarenhet av administrativt arbete och är van vid att hantera olika typer av underlag och system. Tjänsten är en heltidstjänst med chans till en tillsvidareanställning.
Tjänsten kan komma att tillsättas löpande så skicka in din ansökan direkt! Vid frågor om tjänsten når du Fanny Lindgren via fanny.lindgren@randstad.se
.
Ansvarsområden
Du kommer att hantera och följa upp beställningar, uppdatera avtal och underhålla leverantörsregister. Din noggrannhet är avgörande för att vår inköpsprocess ska fungera smidigt.
Kommunikation: Du kommer att vara en viktig länk mellan våra leverantörer och interna avdelningar. Att bygga och upprätthålla goda relationer är en central del av ditt arbete.
Enklare inköp: Med tiden kommer du att få möjlighet att ansvara för enklare inköp, vilket ger dig värdefull erfarenhet och en chans att växa in i rollen.
Avtalsuppföljning: Du hjälper till att säkerställa att vi följer våra avtal och att alla dokument är korrekta.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet eller studier från administrativt arbete. Meriterande om du har en bakgrund inom ekonomi eller inköp. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
