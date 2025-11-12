Strategisk Agil Coach
2025-11-12
Vi söker en Agil coach på strategisk nivå till offentlig aktör inom energiförsörjning.
Detta är ett konsultuppdrag.
Stationeringsort är Stockholm.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som agil coach på strategisk nivå bidrar du till att utveckla organisationens agila arbetssätt och stärker ledarskap, struktur och värdeskapande på lång sikt. Du arbetar med att implementera agila strategier och säkerställer att metoder och ramverk stödjer organisationens mål och kultur.
Arbetsuppgifter
Coacha och stötta ledningsgrupper, mellanchefer och andra nyckelpersoner i agilt ledarskap.
Driva och facilitera analys av nuvarande arbetssätt och ta fram agila strategier och förändringsplaner för ökad effektivitet och förbättrat tvärfunktionellt samarbete.
Säkerställa att agila metoder (t.ex. SAFe, LeSS, Scrum@Scale, Spotify-modellen) anpassas till verksamhetens behov.
Leda förändringen och den kulturella omställningen.
Identifiera organisatoriska hinder och facilitera lösningar.
Utvärdera och förbättra den agila mognaden i organisationen.
Utbilda i agila metoder, mindset och principer.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Kompetensnivå: Expertnivå (nivå 5): Du är expert inom ditt område med motsvarande utbildning. Du har minst 15 års erfarenhet, varav minst 5 år på expert-/specialistnivå, och har levererat stora uppdrag med hög kvalitet. Du kan ta huvudansvar, leda större grupper och arbeta mycket självständigt. Högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom IT, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Minst 10 års erfarenhet som agil coach. Minst 5 års erfarenhet av att ha lett agilt förändringsarbete i medelstora eller stora organisationer (minst 500 medarbetare). Minst 5 års erfarenhet av att coacha ledningsgrupper inom agila arbetssätt. Erfarenhet av minst 3 agila ramverk och metoder. (t ex Scrum, Kanban, LEAN, SAFe LeSS, Scrum@Scale, Spotify-modellen ) Minst 15 års erfarenhet av workshopledning. Minst 15 års erfarenhet av förändringsledning. Du ska ha dokumenterad närvaro i relevanta forum inom det agila området och bland annat lett kurser och föreläst på konferenser inom det området vid minst fem tillfällen.
Meriterande
Mer än två års erfarenhet som agil coach i offentlig sektor. Mer än två års erfarenhet av arbete i en offentlig verksamhet som hanterar säkerhetsskyddsklassade uppgifter.
Övriga krav
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
