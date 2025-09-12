Storkökstekniker
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252169 Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som storkökstekniker hos oss ingår felsökning, reparationer och planerat underhåll på storköksutrustning och vitvaror inom Malmö stad.
Kommunteknik har för närvarande fyra storkökstekniker som ansvarar för reparation och underhåll på Skolrestaurangers storkök. Kommunteknik har även fått ett utökat uppdrag som innebär att två personer ansvarar för reparationer på storköksutrustning inom Stadsfastigheters förskolor. Vi söker nu en storkökstekniker inom skolrestauranger storkök.Vi är en arbetsplats med fokus på arbetsglädje, trivsel, gemenskap och ärlighet, med möjlighet till utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning som har praktisk och teoretisk kompetens för att effektivt kunna utföra felsökning, reparation, service och underhåll på all förekommande utrustning inom storkök. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom alla förekommande storköksmaskiners uppbyggnad. Det är även en fördel om du behärskar felsökningsteknik i elektronik, el och VVS-system i storköksmaskiner.
Du ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet som storkökstekniker på alla förekommande storköksmaskiner och storköksutrustning. Det är meriterande med lång arbetslivserfarenhet inom yrket och att du har gått kompetenshöjande teoretiska och praktiska kurser inom området. Tjänsten kräver att du har B-körkort för manuellt växlad bil, god datorvana och att du kan tillgodogöra dig viktig information samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du är en person som skapar laganda samt visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag. Du har en förmåga att skapa goda relationer till kunder och personal och kommer bra överens med personer på alla nivåer. För att fungera i rollen behöver du ha lätt för att lära och ha förmågan att planera aktiviteter och projekt i god tid i samråd med kollegor och chef samt utnyttjar tiden effektivt. Du är tydlig, strukturerad och visar ett stort engagemang.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
