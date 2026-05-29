Stödpedagoger sökes till serviceboende.
Malmö kommun / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-05-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker stödpedagoger till våra verksamheter. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där samtliga arbetsgrupper inom enheten har utbildats i arbetssättet aktivt stöd. Som stödpedagog har du en viktig roll i att utveckla och driva det pedagogiska arbetet genom ett nära och praktiskt ledarskap i vardagen.
Tillsammans med omsorgspedagog och övriga kollegor arbetar du med att implementera, följa upp och utveckla arbetssätt som stärker brukarnas självständighet och delaktighet.
I arbetsuppgifterna ingår att skapa tillitsfulla relationer samt att stötta och vägleda brukare i vardagliga situationer. Stödinsatserna kan omfatta aktiviteter, städning, tvätt, matlagning, personligt stöd och fysisk omvårdnad. Arbetet utgår från brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS lagstiftningen och verksamhetens värdegrund.
Du arbetar systematiskt med social dokumentation och samarbetar med kollegor och andra aktörer utifrån brukarens genomförandeplan och handlingsplan.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, pedagogisk och trygg i din yrkesroll. Du har förmåga att utveckla arbetssätt som stärker brukarens självständighet och delaktighet.
I uppdraget ingår även läkemedelshantering och andra arbetsuppgifter som utförs på delegering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg. I en av verksamheterna ingår även sovande jour enligt bilaga J i ett roterande schema. Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med inriktning mot funktionshinderområdet och/eller beteendevetenskap. Ytterligare utbildning inom funktionshinderområdet är meriterande.
Du har erfarenhet av arbete med brukare som kan ha utmanande och utåtagerande beteenden. Vi ser gärna att du har kunskap inom motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbete med målgruppen och frågor som rör psykisk hälsa.
Det är meriterande om du har minst ett års arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet av en teamledande roll där du handlett och stöttat kollegor i det dagliga arbetet. Erfarenhet av att arbeta med personer med flera olika diagnoser är också en fördel.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, lösningsfokuserad och flexibel. Du har förmåga att anpassa dig till förändrade situationer och kan arbeta självständigt när arbetet kräver det. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med brukare, kollegor och andra aktörer.
Vi söker dig som är pedagogisk, kvalitetsmedveten och har god kunskap om LSS-lagstiftningen. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift samt har god datorvana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Om arbetsplatsen
I LSS bostäder enhet två ingår det tolv verksamheter som servar Malmöbor dygnet runt. Aktuella verksamheter i denna rekrytering ligger i stadsområde Slottstaden och Västra Hamnen. Verksamheterna är båda servicebostäder där det ingår arbete i närområdet i form av sattelitlägenheter. Det förekommer utmanande beteende i verksamheterna. Det förekommer ensamarbetet i verksamheterna.
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 juli
Publiceringstid: 2 veckor
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, och du kan kallas till intervju innan annonseringstiden har gått ut.
Vi kommer att genomföra intervjuer under vecka 23, 24 och 26. Vi uppmanar dig som är intresserad av tjänsten att vara tillgänglig under denna period. Övrig information
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Milje Krönlein milje.kronlein@malmo.se +46734483757 Jobbnummer
9936449