Stödpedagog Villavägen

Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona
2026-03-25


Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona

I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en fördjupad kunskap och kompetens inom området. Du kan bli tilldelad yrkesspecifika arbetsuppgifter inom kvalitetssäkring som kan innebära exempelvis att stödja kollegor i social dokumentation, genomförandeplaner, socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetoder, egenkontroll och handledning.

Ditt arbete innebär att motivera och stödja brukarna på sitt arbete utifrån deras individuella behov. Du förväntas att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för den enskilde individen. I arbetet ger du behovsanpassat stöd så att brukarna känner trygghet och blir stärkta i sin möjlighet till utveckling. Du kan arbeta både självständigt, i grupp och i samverkan med andra professioner. I din anställning ingår det även att kunna arbeta på andra arbetsplatser antingen genom samverkanspass eller en samplanering.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning i form av:

Utbildning på YH-nivå minst 200 yrkeshögskolepoäng inom ett adekvat verksamhetsområde (ex stödpedagogutbildning eller YH-psykiatriutbildning)

Högskoleutbildning minst 60 poäng inom ett adekvat verksamhetsområde

Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift

Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.

Körkort för bil

Utbildning i och/eller erfarenhet av TAKK, tecken som kommunikationsverktyg.

Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Utbildning i och/eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik

Utbildning i och/eller erfarenhet av sociala berättelser och seriesamtal

Utbildning i och/eller erfarenhet av Ritprat

Utbildning i och/eller erfarenhet av samtalsmatta

Utbildning i och/eller erfarenhet av positivt beteendestöd

Utbildning i och/eller erfarenhet av MI eller annan samtalsmetodik

Utbildning i och/eller erfarenhet av salutogent arbetssätt

Utbildning i och/eller erfarenhet av tjänstedesign

Utbildning i och/eller erfarenhet av trakestomi

Erfarenhet av arbete med autism

Erfarenhet av arbete med psykiatri

Erfarenhet av arbete med intellektuell funktionsnedsättning

Erfarenhet av arbete med personlig assistans

Erfarenhet av arbete med samsjuklighet

Erfarenhet av arbete med NPF diagnoser

Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.

Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.

Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.

Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.

Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.

ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312189".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona kommun (org.nr 212000-0829)

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen

Kontakt
Stödassistent
Nadja Andersson
0455321450

Jobbnummer
9817676

Prenumerera på jobb från Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen: