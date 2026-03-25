Stödpedagog Villavägen
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona
2026-03-25
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en fördjupad kunskap och kompetens inom området. Du kan bli tilldelad yrkesspecifika arbetsuppgifter inom kvalitetssäkring som kan innebära exempelvis att stödja kollegor i social dokumentation, genomförandeplaner, socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetoder, egenkontroll och handledning.
Ditt arbete innebär att motivera och stödja brukarna på sitt arbete utifrån deras individuella behov. Du förväntas att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för den enskilde individen. I arbetet ger du behovsanpassat stöd så att brukarna känner trygghet och blir stärkta i sin möjlighet till utveckling. Du kan arbeta både självständigt, i grupp och i samverkan med andra professioner. I din anställning ingår det även att kunna arbeta på andra arbetsplatser antingen genom samverkanspass eller en samplanering.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning i form av:
Utbildning på YH-nivå minst 200 yrkeshögskolepoäng inom ett adekvat verksamhetsområde (ex stödpedagogutbildning eller YH-psykiatriutbildning)
Högskoleutbildning minst 60 poäng inom ett adekvat verksamhetsområde
Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
Körkort för bil
Utbildning i och/eller erfarenhet av TAKK, tecken som kommunikationsverktyg.
Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Utbildning i och/eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Utbildning i och/eller erfarenhet av sociala berättelser och seriesamtal
Utbildning i och/eller erfarenhet av Ritprat
Utbildning i och/eller erfarenhet av samtalsmatta
Utbildning i och/eller erfarenhet av positivt beteendestöd
Utbildning i och/eller erfarenhet av MI eller annan samtalsmetodik
Utbildning i och/eller erfarenhet av salutogent arbetssätt
Utbildning i och/eller erfarenhet av tjänstedesign
Utbildning i och/eller erfarenhet av trakestomi
Erfarenhet av arbete med autism
Erfarenhet av arbete med psykiatri
Erfarenhet av arbete med intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av arbete med personlig assistans
Erfarenhet av arbete med samsjuklighet
Erfarenhet av arbete med NPF diagnoser
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312189".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Stödassistent
Nadja Andersson 0455321450
