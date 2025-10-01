Stödpedagog till Socialpsykiatrin
Vill du göra skillnad? Vi söker en stödpedagog till vårt team inom socialpsykiatrin i Örebro! Här har du chansen att bidra med dina kunskaper inom psykosocialt stöd och se människor växa. Om du har ett stort hjärta och ett skarpt sinne för att förbättra liv, är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som stödpedagog på Höstsol får du en nyckelroll i att utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära servicemottagarana och kollegorna och bidrar med din kompetens för att skapa struktur, tydlighet och delaktighet i vardagen. I ditt arbete som stödpedagog ingår även att stötta dina kollegor i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, samt säkerställer att den sociala dokumentationen håller god kvalité. Du ansvarar även för att planera, implementera, utvärdera och analysera arbetssätt och metoder med arbetsgruppen.
Arbetet innebär att ge individuellt stöd till servicemottagare i deras vardag. Du jobbar i en arbetsgrupp där samverkan är viktig för att få verksamheten att fungera. I tjänsten har du ärendeansvar vilket innebär att du ansvarar för planeringen kring ett antal servicemottagare. På Höstsol använder oss av arbetsmetoder som MI, R-ACT och ESL.
Exempel på arbetsuppgifter:
• på ett pedagogiskt sätt stödja servicemottagare i vardagliga aktiviteter i och utanför hemmet
• vägleda kollegor i metoder och arbetssätt
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• att planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• att upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagare
• samverka med anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer som t.ex. regionen
• medicinhantering
Om arbetsplatsen
Höstsol är ett gruppboende och erbjuder boendestöd för personer med psykiskt funktionshinder. Gruppboendet ligger på Väster i Örebro, cirka 15 min gångavstånd från centrum med närhet till mataffär samt busshållplats. Gruppboendet består av sju lägenheter, en gemensamhetsdel och en trevlig innergård med uteplats. Verksamheten stöttar även personer i ordinärt boende och med sociala hyreskontrakt.
Verksamheten ingår i ett samplaneringsområde med ett flertal andra verksamheter inom socialpsykiatrin.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
Som stödpedagog hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov och är anpassningsbar utifrån mottagaren. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Som stödpedagog har du lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och agera utifrån nya behov som uppkommer. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med personer med psykiatriska diagnoser
• erfarenhet av arbete med personer med missbruk
• utbildning och/eller erfarenhet av MI (motiverande samtal) och/eller ESL (Ett självständigt liv)
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: dag, kväll och var tredje helg
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
