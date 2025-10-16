Stödpedagog till Skogshöjden, Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Skogshöjden / Behandlingsassistentjobb / Söderhamn Visa alla behandlingsassistentjobb i Söderhamn
2025-10-16
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Skogshöjden i Söderhamn
Vill du jobba med ett roligt, flexibelt och ansvarsfullt arbete samt göra skillnad? Sök då tjänsten som stödpedagog till Skogshöjden gruppbostad i Söderhamns kommun.
Beskrivning av arbetsplatsen
Skogshöjden gruppbostad är en del av verksamhetsområdet Funktionsstöd i sektor Välfärd. Du arbetar nära dina kollegor, din enhetschef och andra samarbetspartners och vi samarbetar med andra verksamheter inom verksamhetsområdet.
Skogshöjden gruppbostad erbjuder boende åt sex personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det övergripande målet med lagen är att den enskilde skall kunna leva som alla andra utan att begränsas av sin funktionsnedsättning. Här kommer du tillsammans med dina kollegor att arbeta för att erbjuda de personer som bor i Skogshöjden gruppbostad så goda levnadsvillkor som möjligt.
Ditt uppdrag
Du som stödpedagog arbetar du tillsammans med stödassistenterna på enheten för att ge hjälp och stöd åt de boende utifrån deras individuella behov och beviljat bistånd. Arbetet sker utifrån upprättade genomförandeplaner och mål och i stödet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin samt fritids- och kulturaktiviteter med mera.
Som stödpedagog på enheten har du en drivande roll i enhetens systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbetet inom LSS-området. I din roll ingår att främja ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt gentemot brukare för att arbetet ska motsvara lagstiftningen och villkoren för goda levnadsvillkor. I tjänsten ingår att omvärldsbevaka utvecklingen inom LSS-området, uppmärksamma kompetensutvecklingsbehov i verksamheten och förmedla och föreslå åtgärder till närmaste chef. Du har ett särskilt fokus på brukarens självständighet, delaktighet och möjlighet till kommunikation genom olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt. I tjänsten ingår också att aktivt delta och vid behov leda nätverksmöten för stödpedagoger inom verksamhetsområdet Funktionsstöd eller på annat sätt bidra med din kompetens där den efterfrågas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är, förutom det brukarnära arbetet, att vägleda och handleda arbetskamrater i särskilda frågor och yrkesetiska dilemman, vara en förebild i det pedagogiska vardagsarbetet samt utveckla, lära ut och följa upp pedagogiska metoder i arbetsgruppen utifrån brukarnas individuella behov. Du verkar som en resurs vid nya uppdrag och kan vid behov stötta arbetskamrater i social dokumentation, upprättandet av avvikelser och i samband med nätverksmöten rörande brukarna.
Arbetstiden är förlagd under dygnets alla timmar och anpassas efter verksamhetens behov.
Din kompetens
Vi söker dig med följande utbildning:
• Yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog
• Högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren anser som lämplig
• För titeln stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom området intellektuell funktionsnedsättning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall ha tydlig inriktning inom området intellektuell funktionsnedsättning.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som stödpedagog eller stödassistent, eller har erfarenhet av omvårdnadsnära och/eller pedagogiskt arbete. Det är positivt om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
Som person är du bra på att förmedla trygghet, har ett lågaffektivt bemötande och kan hantera komplexa uttryckssätt. Du är stresstålig, värdesätter samarbete och uppvisar ett professionellt bemötande mot alla i ditt arbete. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att planera och strukturera upp arbetet. Vidare behöver du ha förmåga att fatta egna beslut samtidigt som du respekterar fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra.
Alla medarbetare har ansvar för att medverka och bidra till ökad kvalitet och säkerhet, söka ny kunskap, ta initiativ till utveckling och rapportera brister.
Arbetet i Skogshöjden gruppbostad är utvecklande och mångsidigt där du som medarbetare blir en viktig del av verksamhetens utformning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Skogshöjden Kontakt
Karin Persson 0270-75654 Jobbnummer
9559800