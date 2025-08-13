Stödpedagog till Skeppargatan
2025-08-13
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vi söker nu stödpedagog till gruppbostad Skepparegatan då vår nuvarande stödpedagog valt att prova ett nytt uppdrag. Skepparegatan är ett boende med inriktning personer tillhörande LSS personkrets med autism. Boendet är bemannat dygnet runt. Här arbetar medarbetare med bred kompetens inom olika typer av funktionsvariationer och autism. Skepparegatan har 5 boende och en personalgrupp bestående av 9 stödassistenter och 1 stödpedagog.
På boendet arbetar vi lågaffektivt. Våra boende kan i vissa situationer har ett utmanande beteende och behöver därför tydlighet, kontinuitet och ett bemötande som stöttar de olika behov som finnsPubliceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Stödpedagog uppdraget innebär att vara delaktig i ansvaret för att brukaren ges stöd, service och omsorg enligt SoL (2001:453) och LSS (1993:387). Stödpedagogen har på uppdrag av enhetschef och/eller verksamhetspedagog ansvar för kvalitet och helhetssyn gällande arbetet med brukarna inom ULS, Utförare LSS och socialpsykiatri. Stödpedagogen har placering på en enhet för att vara en del av det dagliga arbetet samt för att kunna observera, handleda och skapa tillit i gruppen. Administrativ tid förläggs med minimum 10% av tjänstgöringsgraden. Förläggning av administrativ tid sker i dialog med enhetschef.
Rollen som stödpedagog innebär att du bidrar med fördjupad kunskap och förståelse gällande kommunikation, kontakt och samspel, aktiviteter och relationer, stöd och service, hälsofrämjande faktorer samt planering, utveckling och dokumentation inom verksamheten.
I det dagliga arbetet ansvarar du och dina kollegor för att tillsammans med brukaren strukturera och skapa trygghet i dennes vardag. Insatsernas innehåll och omfattning utformas utifrån varje brukares individuella behov.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat
* stötta stödassistenter i det dagliga pedagogiska arbetet
* samverka med andra professioner i syfte att utveckla den enskilde
* arbeta med projekt inom ULS
* utveckla våra verksamheter
* föra social dokumentation och stödja kollegor i densamma
* arbeta aktivt med uppföljning av genomförandeplaner
Du är ensam i din roll på arbetsplatsen men har en hel arbetsgrupp med kollegor i samma roll som du. Samtliga stödpedagoger inom ULS träffas regelbundet på schemalagda träffar. När du börjar hos oss erbjuds du introduktion på arbetsplatsen och även utifrån uppdraget som stödpedagog
Arbetstid är förlagd dag, kväll och varannan helg inklusive röda dagarKvalifikationer
Formell kompetens:
* Du har minst en tvåårig utbildning på yrkeshögskola inom social arbete t.ex. stödpedagog, behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då vi använder språket som arbetsredskap samt utifrån dokumentationskrav
* Du har B- körkort för manuellt växlad bil
* Du har erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri och flerårig yrkeserfarenhet av funktionsnedsättning.
* Det är högt meriterande om du tidigare arbetat med bildstöd, sociala berättelser och andra strukturella arbetssätt för att tydliggöra och förklara för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrum diagnoser.
Personlig kompetens:
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar, håller deadlines och delger kollegor din spetskompetens.
* Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stressade situationer på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
* Du lyssnar och står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla redan etablerade.
Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt. Du är nyfiken och tycker om att tillsammans med andra hitta nya lösningar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
