Stödpedagog till servicebostad
2026-04-17
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk resurs som vill bidra till en meningsfull vardag för personer inom LSS?
Byggmästaregatans servicebostad söker en lösningsfokuserad, lyhörd och engagerad stödpedagog - som bidrar med ett gott bemötande och en fördjupad pedagogisk kompetens.
Som stödpedagog förväntas du;
* Kunna omsätta pedagogiska metoder i vardagen, utifrån individens behov (t.ex. genom strukturstöd och anpassningar).
* Utveckla det pedagogiska arbetet (t.ex. genom kartläggningar, implementering av nya verktyg, osv.).
* Arbeta för att öka/främja individens delaktighet, självbestämmande och integritet.
* Ha ett anpassat och gott bemötande.
* Stötta, handleda och inspirera kollegor.
* Samverka och skapa goda relationer.
* Arbeta med, utveckla och följa upp den sociala dokumentationen.
* Hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom funktionsstödsområdet.
Du och dina kollegor arbetar brukarnära och ger individanpassat stöd utifrån den enskildes genomförandeplan.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg och natt (sovande jour).
I verksamheten finns ytterligare stödpedagoger. Samtliga stödpedagoger ingår i ett nätverk med regelbundna träffar, för kompetens- och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
Krav;
* Stödpedagogutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning (minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng).
* Erfarenhet av arbete inom LSS.
Meriterande;
* Kunskap om och erfarenhet av; tydliggörande pedagogik, LAB, AKK, sociala berättelser, KAT-kitt, MI, seriesamtal, kartläggningsmaterial, etc.
* Erfarenhet av arbete med personer med psykisk sjukdom/ohälsa.
* B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret (välj utdrag Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "58/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108)
242 80 HÖRBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Omtanke
Enhetschef
Anna Öman 0415-378153
9860071