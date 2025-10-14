Stödpedagog till gruppbostad
Landskrona kommun / Behandlingsassistentjobb / Landskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Landskrona
2025-10-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogiskt kunnig stödpedagog med erfarenhet av arbete inom LSS, till vår gruppbostad Södra Viarp, beläget ca 12 km utanför Landskrona. I dagsläget bor det en person på boendet.
Som stödpedagog ger du och dina kollegor stöd och vägledning till den enskilde, utifrån dennes förutsättningar och behov. Det kan exempelvis vara stöd i kommunikation, mående, dagliga rutiner, omvårdnad osv.
B-körkort är ett krav. En god fysisk kondition är ett måste, utifrån den enskildes aktiviteter.
Promenader i skog och mark sker dagligen.
Vi ser att du i rollen behöver vara engagerad, nyfiken och lösningsorienterad. Ditt arbete ska genomsyras av kundfokus och pedagogisk kompetens.
I verksamheten arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande vilket du behöver ha erfarenhet av och kunskap om.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare och dokumenterar utifrån IBIC.KvalifikationerKvalifikationer
* Avslutad eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng, med tydlig inriktning mot funktionshinderområdet.
* Minst ett års arbetslivserfarenhet inom funktionsstöd/LSS.
* B-körkort
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med personer med autism.
* Erfarenhet av och kunskap om tydliggörande pedagogik, LAB och AKK/TAKK.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Carolina Ahlin carolina.ahlin@landskrona.se 0418-470426 Jobbnummer
9556898