Stödpedagog till boende för barn och unga!
Kumla kommun / Behandlingsassistentjobb / Kumla Visa alla behandlingsassistentjobb i Kumla
2025-09-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du arbeta med omsorg och tillsyn av barn och unga?
Är det viktigt för dig att ha ett varierande arbete?
Är du dessutom kreativ, gillar att utveckla leken och är bra på att anpassa dig till din omgivnings olika behov och utvecklingsnivå?
Då kan du vara rätt person för uppdraget!
Vilka är vi? Smedstorp boende för barn och unga erbjuder ett komplement till föräldrahemmet. Arbetet bedrivs i en hemlik miljö där vi arbetar för att ge barn/ungdomar goda livsvillkor utifrån var och ens förutsättningar. Vi söker nu en stödpedagog. Låter det intressant?Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med barnen/ungdomarna.
Du kommer att ge stöd enligt individuell genomförandeplan i vardagliga aktiviteter såsom hygien, måltider, städning och fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att du aktivt använder tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa en trygg och förutsägbar miljö.
En viktig del av ditt arbete är att handleda och utbilda kollegor, både individuellt och i team, för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten. Du dokumenterar i verksamhetens dokumentationssystem samt kvalitetssäkrar dokumentationen och genomförandeplanerna.
Du medverkar i utvecklingsarbete och samverkan med anhöriga och externa professioner, som till exempel habiliteringsteam och skola. Planering, utveckling och utvärdering av arbetet sker både självständigt och tillsammans med arbetsgruppen.
För att skapa meningsfull lek och aktiviteter för barnen förväntas du vara idérik och bidra med förslag som utgår från deras behov och intressen.
Vad erbjuder vi dig? Ett stimulerande och meningsfullt jobb med massor av mänsklig kontakt och många glada stunder. En väl strukturerad verksamhet som grundar sig på goda och kontinuerliga relationer med våra brukare, vårdnadshavare och skola.
Den primära arbetsplatsen kommer att vara på boendet där fokus ligger i att jobba mot en ungdom, men det kan också bli aktuellt att arbeta med övriga barn på boendet samt i verksamhetens korttidsboende för barn och unga.
Vi välkomnar dig till en trivsam arbetsmiljö där du kommer ingå i en arbetsgrupp med härliga och kunniga kollegor. Du får en heltidstjänst, arbetskläder och friskvårdsbidrag på 1500 kr.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar är ett brett och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbetsförmåga och uthållighet. I arbetet ingår det att vara kreativ, lösningsfokuserad och kunnig inom olika funktionshinder samt att arbeta tydliggörande och strukturerat.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med barn och unga och har kunskap och har erfarenhet av olika funktionsvariationer och dess betydelse i vardagen. Du visar lyhördhet, empati och ett respektfullt bemötande. Du är trygg i dig själv och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vidare har du förmåga att handleda och utbilda andra och bidra till ett gott samarbete. Det är viktigt att kunna arbeta strukturerat och tydliggörande, med fokus på individens behov och kunna upprätta och arbeta utifrån tydliga och överenskomna rutiner, handlingsplaner samt genomförandeplaner.
Som stödpedagog behöver du även:
* ha yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig, gärna inom funktionshinderområdet. Du behöver även ha erfarenhet av pedagogiskt arbete (ex VISA) med personer med olika funktionsvariationer, ex autismspektrumområdet och IF.
* ha erfarenhet av att arbeta lågaffektivt.
* ha god datavana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* kunna cykla och simma. Körkort B och förmågan att köra bil är önskvärt
* visa upp utdrag ur polisregistret.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där din kompetens och dina personliga egenskaper verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en trygg och stimulerande miljö för barn och unga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 93/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Gruppledare
Sara Andrén Sara.andren@kumla.se 019-588572 Jobbnummer
9520488