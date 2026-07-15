Stödpedagog till Adonisvägen
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskrona
2026-07-15
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är stödpedagog och trivs i ett varierande och utvecklande uppdrag.
Som stödpedagog har du en fördjupad kunskap och kompetens inom området. Du kan tilldelas yrkesspecifika arbetsuppgifter kopplade till kvalitetssäkring, exempelvis att:
• stödja kollegor i social dokumentation och genomförandeplaner
• arbeta utifrån Socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetoder
• bidra i egenkontroll
• handleda kollegor
I uppdraget ingår att motivera och stödja brukare i deras vardag utifrån individuella behov. Du arbetar för att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för varje individ. Genom ett behovsanpassat stöd bidrar du till trygghet och stärker den enskildes möjligheter till utveckling.
Arbetet innebär både självständigt arbete och samarbete i team, samt samverkan med andra professioner. I anställningen ingår även att vid behov arbeta på andra arbetsplatser genom samverkanspass eller samplanering.
Gruppbostaden Adonisvägen är belägen i natursköna Gullberna med goda kommunikationsmöjligheter. Här bor sju brukare med varierande funktionsnedsättningar. Arbetet präglas i hög grad av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som vill bidra till brukarnas utveckling tillsammans med ett engagerat och motiverat team.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning i form av:
• Utbildning på YH-nivå minst 200 yrkeshögskolepoäng inom ett adekvat verksamhetsområde (ex stödpedagogutbildning eller YH-psykiatriutbildning)
• Högskoleutbildning minst 60 poäng inom ett adekvat verksamhetsområde
• Körkort för bil
• Grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
Meriterande är även:
• Utbildning i och/eller erfarenhet av TAKK, tecken som kommunikationsverktyg.
• Utbildning i och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
• Erfarenhet av arbete med NPF diagnoser, autism, psykiatri och intellektuell funktionsnedsättning
• Utbildning i och/eller erfarenhet av MI eller annan samtalsmetodik
• Utbildning i och/eller erfarenhet av samtalsmatta
• Utbildning i och/eller erfarenhet av Ritprat, sociala berättelser och seriesamtal
• Utbildning i och/eller erfarenhet av tjänstedesign
Vad vi söker?
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Enligt tillträdes datum eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. På arbetsplatsen tillämpas sovande jour enligt Bilaga J
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Vision
Emma Håkansson emma.hakansson@karlskrona.se +46455321648 Jobbnummer
10003683