Stödpedagog Mora Park
2026-01-29
Stödpedagog till Mora Park Järna
Vi behöver stödpedagoger till våra hus i Järna
Brinner du för barn, ungdomar och att göra skillnad på riktigt? Då ska du jobba som stödpedagog hos oss!
Är du sugen på ett roligt jobb? Då har du hittat rätt! Vårt uppdrag är att skapa en trygg och utvecklande vardag för barn och unga med funktionsvariationer och nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Får du en varm känsla i magen som säger att just du kan bidra till vårt viktiga arbete? I så fall är det kanske du som blir vår efterlängtade stödpedagog!
Hur är stämningen på jobbet?
"Vi är ett underbart team där alla samarbetar och samtidigt tar stort ansvar över sina respektive roller. Det bästa med kollegorna är att alla är hjälpsamma, trevliga och roliga!"
"Jag har alltid haft en vilja att arbeta med något där jag hjälper andra människor och får någons vardag att bli bättre, där passar Mora Park in väldigt bra. Det jag kan ge till någon annan ger mig lika mycket tillbaka."
Stiftelsen Mora Park är en icke vinstdrivande organisation som bedriver skola och LSS- boenden för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
Mora Parks LSS- boende erbjuder boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS på två natursköna platser, Järna och Hölö. Vi har 4 boenden där barnen och ungdomarna bor på heltid tills de gått ut grundskolan/gymnasiet.
ARBETSUPPGIFTER
I detta uppdrag arbetar du som ett pedagogisk stöd till dina kollegor i kombination med rollen som boendestödjare, detta innebär att;
• Arbeta för att öka barnens delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande.
- Ha ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamhetens utveckling.
- Samla och sprida kunskap om hållbara och evidensbaserade pedagogiska metoder med syftet att driva verksamheten framåt.
- Aktivt lyssna in medarbetarnas tankar och idéer och tillsammans med dem skapa gemensam utveckling i verksamheten.
• Tillsammans med medarbetarna ta fram pedagogiska metoder för att öka den enskildes delaktighet och självständighet i sin vardag. Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog behöver du ha en lämplig utbildning såsom eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Alternativt har du en kombination av YH- och högskolepoäng som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
Som stödpedagog krävs att du har god förståelse för olika funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar den enskildes vardag samt vara lyhörd för dennes behov. Du har förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med både barn och kollegor. Detta inkluderar både verbal och icke-verbal kommunikation. I rollen krävs också kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och att du kan arbeta lågaffektivt. Du är duktig på att motivera och engagera dina kollegor i utvecklingsarbetet. Vidare behöver du vara ansvarstagande, se lösningar i stället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter.
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Provanställning tillämpas
Omfattning: 85-100%
Arbetstid: Enligt schema där dag, kväll, helg och jour ingår
Löneform: Månadslön Löpande rekrytering med tillträde enligt överenskommelse
Ansökan skickas till: susanne.selenius@morapark.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: susanne.selenius@morapark.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "stödpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Mora Park
153 95 JÄRNA Arbetsplats
Mora Park Järna Jobbnummer
