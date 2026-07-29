Stödpedagog
Skellefteå kommun, stöd och service / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2026-07-29
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Vill du vara med och forma framtidens arbetssätt i en verksamhet som satsar på utveckling och kvalitet? Nu söker vi en stödpedagog till Klockarbergsvägen 56 – ett modernt gruppboende där vi stärker verksamheten med nya specialistroller. Här får du möjlighet att använda din specialistkompetens, påverka arbetssätt och tillsammans med kollegor bidra till en verksamhet där kvalitet, samarbete och individens behov står i fokus.
DIN ROLL
Som stödpedagog har du en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet. Du kombinerar det dagliga arbetet nära brukarna med ett utökat ansvar för att stötta kollegor, bidra med din specialistkompetens och skapa samsyn kring arbetssätt och bemötande. Tillsammans arbetar ni för att varje individ ska få ett stöd som utgår från den enskildes behov, förutsättningar och mål.
Hos oss blir du en del av en spännande nystart där de nya specialistrollerna får en central betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling. Tillsammans med en specialistundersköterska blir du en nyckelperson i arbetet med att stärka kvaliteten, utveckla arbetssätt och skapa goda förutsättningar för både brukare och kollegor. Eftersom rollen är ny söker vi dig som trivs med att ta initiativ, omsätta idéer i praktiken och tillsammans med andra driva verksamheten framåt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning om minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med inriktning mot funktionsnedsättningar. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du kan dokumentera på ett rättssäkert sätt och har godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Arbetet ställer också krav på att du har de fysiska förutsättningar som uppdraget innebär.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda kollegor, elever eller praktikanter samt kunskap om pedagogiska metoder, exempelvis tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationssätt.
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och målmedvetet. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för dina bedömningar och har lätt för att skapa ett gott samarbete. Du delar gärna med dig av din kunskap, lyssnar till andras perspektiv och bidrar till ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där ni tillsammans hittar de bästa lösningarna.
Skellefteå kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Språkkunskaper i finska och samiska samt kulturkompetens inom dessa områden är därför meriterande.
DIN NYA ARBETSPLATS
Klockarbergsvägen 56 är en gruppbostad där det idag bor sex personer, samtliga över 60 år, med olika behov av stöd i sin vardag. Här arbetar vi för att skapa en trygg, meningsfull och individanpassad vardag där varje person ges förutsättningar att leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt. Boendet ligger centralt och erbjuder en trivsam utemiljö med uteplats, pergola, trädgård och grillplats som används som en naturlig del av vardagen.
Du blir en del av ett arbetslag med totalt tio medarbetare. Just nu satsar vi på att stärka verksamheten med nya specialistroller som bidrar till kvalitet, utveckling och ett nära samarbete i arbetsgruppen. Som stödpedagog blir du en viktig del av den här satsningen. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, bidra med din specialistkompetens och tillsammans med kollegorna lägga grunden för hur verksamheten utvecklas framåt.
BRA ATT VETA
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg.
Inför en eventuell anställning behöver du visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten för arbete i hemmet med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
• Läs mer: https://skelleftea.se/
• Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
• Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "739022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
Vision Skellefteå vision@skelleftea.se +46910736160 Jobbnummer
10015141