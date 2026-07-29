Servicerådgivare Med Driftansvar Sökes Omgående Till Meca Svensk
Meca Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-29
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Hos oss på MECA Svensk Bilförädling får du ett spännande och varierat ledarjobb i en verkstad som är en av Göteborgs högst betygsatta (4,8 av 5). Vi arbetar med allt från personbilar och motorcyklar till husbilar, transportfordon, lätta lastbilar och båtar – med drivlinor från bensin och diesel till hybrid och el. Vår specialitet är att förlänga fordonens livslängd genom reparationer, renoveringar och tekniska förbättringar, vilket gör att inga två arbetsdagar är lika.
Som servicerådgivare är du navet i verkstadens dagliga flöde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
•Kundmottagning vid disk och telefon samt in- och utlämning i vårt däckhotell
•Bokning av arbeten via våra kanaler (MECA m.fl.)
•Arbetsordrar och offerter samt fakturering i vårt verkstadssystem PBS (upplärning ingår)
•Beställning av reservdelar från våra leverantörer (Mekonomen, DBS, Mechanum m.fl.)
•Resursplanering – rätt jobb på rätt tekniker och lyft, dag för dag
•Skadeärenden och kalkyler i Cabas
•Verkstadens digitala ansikte: svara på Google-recensioner och enklare inlägg i sociala medier
•Dagligt driftansvar: du öppnar och stänger verkstaden, ansvarar för kassa och dagsavslut och håller ihop dagen tillsammans med vår tekniska arbetsledare när ägaren inte är på plats
Rollen har ett tydligt utvecklingsspår – för rätt person kan tjänsten växa till en ledande befattning med resultatansvar. Tillträde höst 2026.
Du som söker ska:
•Ha erfarenhet av kundmottagning, service eller administration – gärna från fordonsbranschen
•Ha god datorvana och lätt för att lära nya system
•Tala flytande svenska och ha god engelska
•Vara strukturerad, serviceinriktad och trygg i att hålla många bollar i luften
•Trivas med att ta ansvar och fatta egna beslut i vardagen
•Ha minst B-körkort (du flyttar kundernas bilar)
Meriterande
•Erfarenhet av verkstadssystem (t.ex. PBS/ProMeister) eller kassasystem
•Erfarenhet av reservdelsbeställning och leverantörskontakter (Mekonomen, DBS, Mechanum el. liknande)
•Erfarenhet av Cabas och skadeärenden
•Erfarenhet av fakturering, offertgivning eller ekonomiadministration
•Erfarenhet av resursplanering eller arbetsfördelning i verkstad
•Teknisk grundförståelse för fordon
•Erfarenhet av däckhotell eller bokningssystem
•Vana vid Google Företagsprofil, sociala medier och AI-stöd i arbetet
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare, och provanställning tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök redan nu!
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Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO – och vilka möjligheter som väntar just nu.
MECA med huvudkontor i Stockholm och Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade MEKO och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med ca. 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.Läs mer om oss på meca.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: jobb@svensk-bf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meca Sweden AB
(org.nr 556356-5612)
421 33 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meca Svensk Bilförädling Jobbnummer
10015125